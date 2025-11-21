본문 바로가기
기아, 신경헌 서광주지점 컨설턴트 '그랜드 마스터' 등극

오현길기자

입력2025.11.21 09:44

27년간 연 평균 148대 판매

기아 는 광주전남 서광주지점 신경헌 선임 오토컨설턴트가 누계 판매 대수 4000대를 달성해 '그랜드 마스터'에 올랐다고 21일 밝혔다.


기아는 광주전남 서광주지점 신경헌 선임 오토컨설턴트(사진)가 누계 판매 대수 4000대를 달성해 ‘그랜드 마스터’에 올랐다고 21일 밝혔다. 기아

기아는 광주전남 서광주지점 신경헌 선임 오토컨설턴트(사진)가 누계 판매 대수 4000대를 달성해 '그랜드 마스터'에 올랐다고 21일 밝혔다. 기아

신 오토컨설턴트는 1999년 기아에 입사해 27년 동안 꾸준히 판매 일선에서 실적을 쌓으며 연평균 148대, 누계 4000대를 판매해 역대 36번째 그랜드 마스터의 영예를 안았다. 기아는 신경헌 선임 오토컨설턴트에게 상패와 포상 차량을 수여했다.

신 오토컨설턴트는 "처음 영업 현장에 발을 딛고 나서 수없이 많은 거절을 당했다"며 "저를 믿고 찾아 주신 많은 고객분들 덕분에 이 자리까지 올 수 있었다. 이제 새로운 걸음을 다시 시작할 것"이라고 밝혔다.


한편 기아는 영업 현장에서 최선을 다하는 오토컨설턴트들의 자긍심을 고취하고 건강한 판매 경쟁을 유도하기 위해 ▲장기판매 명예 포상 제도 ▲기아 스타 어워즈 등 다양한 포상 제도를 운용하고 있다.




오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

