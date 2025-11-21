코스피, 장 초반 4%대 폭락해 3800대…코스닥도 약세

AI 거품 우려에 SK하이닉스 9% 급락

양호한 美고용지표에 금리인하 기대도 주춤

미국 기준금리 동결 가능성 및 인공지능(AI) 거품 우려 등으로 21일 코스피지수가 장 초반 3800대까지 밀려나며 급락했다. 특히 반도체·전력기기 등 AI 관련주 중심으로 매도세가 이어지고 있다.

21일 오전 9시5분 기준 코스피지수는 전날 대비 163.98포인트(4.09%) 내린 3840.87에 거래됐다. 이날 지수는 96.15포인트(2.40%) 내린 3908.70으로 출발한 후 낙폭을 급격히 확대하며 장 초반 3830대까지 무너지기도 했다. 외국인이 4596억원어치를 대량 매도했고, 기관과 개인은 각각 1619억원, 2885억원어치를 사들였다.

코스피 4.1% 하락…코스닥도 3.3% 약세

코스피가 하락 출발해 3800대로 밀려난 21일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피 지수가 표시돼 있다. 연합뉴스

업종별로 보면 전기전자(-6.13%), 기계장비(-4.80%), 제조(-4.76%), 의료정밀기기(-4.47%) 등 대부분 업종이 큰 폭의 하락세를 나타냈다.

시가총액 상위 종목 중에선 SK하이닉스(-9.11%), SK스퀘어(-9.20%), 두산에너빌리티(-5.92%), 한화에어로스페이스(-5.57%), 삼성전자우(-5.03%), 삼성전자(-4.77%), 한화오션(-4.32%), HD현대중공업(-4.29%), 삼성물산(-3.79%), LG에너지솔루션(-3.85%), HD한국조선해양(-3.23%), 현대차(-2.10%), NAVER(-1.95%), 삼성생명(-1.42%), KB금융(-1.16%) 등이 일제히 하락했다.

코스닥지수는 같은 시간 전날 대비 29.47포인트(3.30%) 내린 862.47을 기록했다. 이날 지수는 24.49포인트(2.75%) 내린 867.45로 출발한 후 낙폭을 키웠다. 기관과 개인은 각각 33억원, 509억원어치를 팔아치웠다. 외국인이 554억원어치를 순매수했다.

시가총액 상위 종목 중에선 이오테크닉스(-8.36%), 원익IPS(-6.57%), 삼천당제약(-5.80%), 레인보우로보틱스(-5.50%), 에코프로비엠(-5.03%), 에코프로(-4.81%), 올릭스(-4.20%), 리노공업(-4.30%), HLB(-3.67%), 알테오젠(-3.23%), 에이비엘바이오(-2.82%) 등 대부분 종목이 떨어졌다.

뉴욕 증시도 하락 마감…엔비디아, 호실적에도 3%대↓

앞서 20일(현지시간) 뉴욕 주식시장 3대 지수도 일제히 하락 마감했다. 전날 공개된 엔비디아의 깜짝 실적에 상승 출발했지만, 예상보다 양호한 고용지표로 12월 기준금리 인하 기대가 약화하자 기술주 중심의 차익실현이 이어졌다. 엔비디아 주가는 장 초반 5% 넘게 치솟았다가 이후 반락해 3.15% 하락 마감했다. AMD와 브로드컴은 각각 7.84%, 2.14% 내렸다.

임정은 KB증권 연구원은 "엔비디아 호실적으로 AI 고평가 논란이 진화되는 듯했지만, 거품 가능성이 다시 고개를 들며 기술주 중심의 매도가 심화됐다"며 "또한 리사 쿡 미 연방준비제도(Fed) 이사가 '현재 여러 자산 가격 고평가 및 급락 가능성이 커졌다'고 발언해 불안심리를 증폭했다"고 설명했다.

나정환 NH투자증권 연구원은 "금리 인하 기대감 축소와 맞물려 AI 거품 논란으로 미 반도체주가 다시 크게 하락했다"면서도 "AI 인프라 산업에 대한 매수 관점은 여전히 유효하다. 내년에도 단기적 조정 구간을 거칠 수 있지만, AI 산업 성장 흐름은 이어질 것"이라고 덧붙였다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>