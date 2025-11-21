동아쏘시오홀딩스, 지속가능보고서 대상 수상

동아쏘시오홀딩스 동아쏘시오홀딩스 000640 | 코스피 증권정보 현재가 108,800 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 108,300 2025.11.21 개장전(20분지연) 관련기사 동아제약, 2025 약사 학술 심포지엄 'NEW RISE' 개최동아쏘시오그룹, '제43회 마로니에 여성 백일장' 개최동아쏘시오그룹, 직원 스트레스 해소 위한 '콜론디 캠프' 확대 운영 전 종목 시세 보기 close 는 한국경영인증원이 주최하는 제24회 글로벌스탠더드경영대상 시상식에서 지속가능보고서 대상을 받았다고 21일 밝혔다.

신지원 동아쏘시오홀딩스 정도경영팀장(오른쪽)이 20일 한국경영인증원이 주최하는 글로벌스탠더드경영대상 시상식에서 기념촬영을 하고 있다. 동아쏘시오홀딩스 AD 원본보기 아이콘

글로벌스탠더드경영대상은 안전경영, 투명경영 등 경영테마 영역에서 기업들의 경영전략과 미래가치, 상품 및 서비스에 대한 객관적 수준을 측정해 2002년부터 매년 시상하는 종합시상제도이다.

동아쏘시오홀딩스는 매년 그룹의 사회책임경영활동 및 경영 성과를 담은 동아쏘시오그룹 통합보고서 '가마솥'을 발행하고 있다.

올해 발행한 2024년 통합보고서에는 그룹의 정도경영 5대 카테고리인 인권경영, 환경경영, 준법경영, 소비자중심경영, CSR을 기준으로 거버넌스, 전략, 위험관리 체계, 관리 지표 및 목표를 설정하고, 투자자 관점의 보고 방식을 적용했다.

보고 범위도 확대했다. 기존 바이오 기술 및 제약, 도로 운송 산업에서 비알콜 음료 산업 표준을 새롭게 수록하며 그룹 전반의 지속가능성과 관련 정보를 투명하게 공개하는 데 주력했다.

동아쏘시오홀딩스 관계자는 "신뢰성 있는 정보를 투명하게 공개하려는 노력이 긍정적인 평가를 받았다"며 "이해관계자 친화적인 정보를 보고서에 게재하고 정도경영으로 기업 가치를 높여나가겠다"고 말했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>