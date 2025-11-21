본문 바로가기
동아쏘시오홀딩스, 지속가능보고서 대상 수상

최태원기자

입력2025.11.21 08:36

동아쏘시오홀딩스 는 한국경영인증원이 주최하는 제24회 글로벌스탠더드경영대상 시상식에서 지속가능보고서 대상을 받았다고 21일 밝혔다.

신지원 동아쏘시오홀딩스 정도경영팀장(오른쪽)이 20일 한국경영인증원이 주최하는 글로벌스탠더드경영대상 시상식에서 기념촬영을 하고 있다. 동아쏘시오홀딩스

신지원 동아쏘시오홀딩스 정도경영팀장(오른쪽)이 20일 한국경영인증원이 주최하는 글로벌스탠더드경영대상 시상식에서 기념촬영을 하고 있다. 동아쏘시오홀딩스

글로벌스탠더드경영대상은 안전경영, 투명경영 등 경영테마 영역에서 기업들의 경영전략과 미래가치, 상품 및 서비스에 대한 객관적 수준을 측정해 2002년부터 매년 시상하는 종합시상제도이다.


동아쏘시오홀딩스는 매년 그룹의 사회책임경영활동 및 경영 성과를 담은 동아쏘시오그룹 통합보고서 '가마솥'을 발행하고 있다.

올해 발행한 2024년 통합보고서에는 그룹의 정도경영 5대 카테고리인 인권경영, 환경경영, 준법경영, 소비자중심경영, CSR을 기준으로 거버넌스, 전략, 위험관리 체계, 관리 지표 및 목표를 설정하고, 투자자 관점의 보고 방식을 적용했다.


보고 범위도 확대했다. 기존 바이오 기술 및 제약, 도로 운송 산업에서 비알콜 음료 산업 표준을 새롭게 수록하며 그룹 전반의 지속가능성과 관련 정보를 투명하게 공개하는 데 주력했다.


동아쏘시오홀딩스 관계자는 "신뢰성 있는 정보를 투명하게 공개하려는 노력이 긍정적인 평가를 받았다"며 "이해관계자 친화적인 정보를 보고서에 게재하고 정도경영으로 기업 가치를 높여나가겠다"고 말했다.




최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr
