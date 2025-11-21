카카오 석 달간 계열사 17개 제외 '최다'

공정위, 대규모집단 소속사 변동 현황 공개

선택과 집중 위한 계열 제외 다수

부동산 개발 관련 계열 편입 활발

카카오가 최근 3개월간 17곳의 계열사를 계열 제외한 것으로 나타났다. 대기업집단 92곳 가운데 계열사를 가장 많이 줄였다.

21일 공정거래위원회의 '대기업집단 계열회사 변동 현황'에 따르면 올해 8~10월 92개 대규모기업집단 소속 회사는 3289개에서 3275개로 14개 감소한 것으로 집계됐다.

회사설립(35개)이나 지분취득(11개) 등으로 31개 집단에서 55개사가 계열 편입됐다. 흡수합병(15개사), 지분매각(18개사), 청산종결(14개사) 등으로 30개 집단에서 69개사가 계열 제외됐다.

대기업집단 중 계열사가 가장 많이 줄어든 카카오는 넵튠, 넥스포츠, 님블뉴런, 엔크로키, 온마인드 등에서 게임 개발 관련 계열사 17개사를 줄였다.

공정위는 이 기간 기업들이 선택과 집중을 기조로 실적이 부진한 사업을 정리하고 미래 성장 동력에 집중하기 위해 지분매각, 흡수합병, 청산종결 등 비핵심사를 계열 제외하는 활동이 활발했다고 평가했다.

이러한 사업구조 재편의 움직임은 전기차 분야에서도 두드러졌다. SK는 실리콘 음극재 관련 얼티머스, SK머티리얼즈그룹포틴, 전기차 충전 사업 관련 SK일렉링크의 지분을 매각했다. LG는 전기차 충전기 관련 하이비차저를, 포스코는 이차전지 관련 포스코씨앤지알니켈솔루션를 청산해 계열 제외했다.

몸집줄이기 기조 속에서도 기존 사업 확장과 신사업 추진을 위한 계열 편입도 있었다. 삼성은 노인 복지시설의 설치·운영을 목적으로 삼성노블라이프를 설립하였고, 포스코는 희귀 특수가스 사업 확장을 위해 켐가스코리아 지분을 취득해 계열 편입했다.

한화가 부동산 관련 자산운용사인 이음자산운용의 지분을 취득하고, GS와 신세계가 각각 엣지포인트가산피에프브이, 에스밸류기업구조조정부동산투자회사를 설립하는 등 부동산 개발·투자 회사에 대한 계열 편입도 활발했다.





세종=조유진 기자 tint@asiae.co.kr



