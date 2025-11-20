본문 바로가기
인제 기린면 야산서 산불…인근 주민 대피 권고

정동훈기자

입력2025.11.20 21:09

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

金총리 "신속·안전 대피" 긴급 지시

20일 오후 5시 23분께 강원 인제군 기린면 한 야산에서 불이 났다.


소방 당국은 인력과 장비를 투입해 진화 작업 중이다. 또 안전 안내 문자를 통해 인근 주민들에게 사전 대피를 권고했다.

20일 오후 5시 23분께 강원 인제군 기린면 한 야산에서 산불이 발생해 산림·소방 당국 등이 진화 작업 중이다. 연합뉴스

20일 오후 5시 23분께 강원 인제군 기린면 한 야산에서 산불이 발생해 산림·소방 당국 등이 진화 작업 중이다. 연합뉴스

당국은 진화를 마치는 대로 화재 원인과 피해 규모를 조사할 방침이다.

김민석 국무총리는 산불에 대해 "지자체는 대피 권고 지역의 주민들이 신속하고 안전하게 대피할 수 있도록 필요한 행정력을 동원하라"고 긴급 지시했다.


이어 "교통약자와 안전 취약계층에 대한 지원 대책을 마련하고, 대피 주민들에게 정확한 재난 정보와 대피장소를 안내하라"며 "대피 주민들의 불편함을 최소화하도록 대피소와 응급 구호 물품을 충분히 준비하라"고 강조했다.




정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr
