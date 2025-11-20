가평 호명호수, 12월부터 동절기 휴장…"도보 입장은 계속"

'가평 2경' 호명호수, 12월 1일~2월 28일 휴장

단풍철 2만명 몰린 명소…내년 관광객 10만명 기대

경기도 가평군의 대표 관광지인 호명호수가 12월 1일부터 내년 2월 28일까지 동절기 휴장 체제에 들어간다. 다만 겨울철에도 도보로 입장은 가능하다. 휴장 기간에는 호명호수 제1주차장에서 상지 구간을 연결하던 시내버스 운행이 중단돼 방문객들은 직접 걸어서 진입해야 한다.

청평면 호명산(632m) 자락에 위치한 이 호수는 매년 3월부터 11월까지 관광안내소와 시내버스를 운영하며, 겨울철에는 안전을 고려해 휴장에 들어간다. 한국 최초 양수발전소인 청평양수발전소의 상부에 인공적으로 조성된 이 호수는 자연 산세와 인공미가 조화를 이루며 '가평 9경' 중 제2경으로 꼽힌다.

가평군에 따르면 올해 1월부터 11월 중순까지 약 11개월 동안 7만여 명이 이곳을 찾았다. 특히 단풍이 절정이던 10월~11월 중순에는 약 2만여 명이 몰리며 높은 인기를 확인했다. 접근성이 좋고 무료입장, 활발한 사회관계망서비스(SNS)와 영상홍보에 힘입어 내년에는 10만 명 이상의 관광객이 방문할 것으로 가평군은 기대하고 있다.

군 관계자는 "동절기 공식 휴장 기간에도 도보로 호명호수에 진입하면 빼어난 겨울 경관을 감상할 수 있다"며 "가을에는 단풍과 호수, 겨울에는 눈꽃과 호수가 어우러지는 장면이 계절마다 다른 매력을 선사한다"고 말했다.





