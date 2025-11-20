본문 바로가기
증시

美, UAE·사우디에 엔비디아 최신 AI칩 수출 승인

이승형기자

입력2025.11.20 10:35

G42·휴메인에 블랙웰 최대 3만5000개 판매 허용

도널드 트럼프 미국 행정부가 사우디아라비아와 아랍에미리트(UAE)가 엔비디아의 최신 인공지능(AI) 반도체를 대량으로 구매하는 것을 허용했다.


도널드 트럼프 미국 대통령(오른쪽)과 무함마드 빈 살만 사우디아라비아 왕세자가 지난 18일(현지시간) 미국 백악관에서 양자 회담을 진행하던 중 손을 맞잡고 있다. AP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령(오른쪽)과 무함마드 빈 살만 사우디아라비아 왕세자가 지난 18일(현지시간) 미국 백악관에서 양자 회담을 진행하던 중 손을 맞잡고 있다. AP연합뉴스

미 상무부는 19일(현지시간) UAE 소재 G42와 사우디 소재 휴메인(Humain)에 미국산 첨단 반도체 수출을 승인했다고 밝혔다. 이 두 AI 기업은 엔비디아의 블랙웰 칩 3만5000개와 동등한 연산력의 반도체 구매를 허가받았다.

이와 관련해 미 상무부는 미국이 사우디, UAE와 각각 체결한 AI 파트너십 합의에 따른 것이라며 "미국의 지속적인 AI 지배력과 글로벌 기술 리더십을 촉진할 것"이라고 밝혔다. 앞서 트럼프 대통령은 지난 5월 중동 순방 때 UAE에서 AI 관련 대규모 투자를 받는 대가로 UAE에 첨단 AI 반도체를 수출하기로 약속한 바 있다.


바이든 전 행정부는 미국산 AI 반도체가 중국 등 국가로 유출될 가능성을 줄이기 위해 UAE를 비롯한 대다수 국가가 구매할 수 있는 미국산 AI 반도체에 상한을 설정했는데, 트럼프 대통령이 중동 우방 국가에 먼저 제약을 풀어준 것이다.


이번에 허가받은 사우디 기업 휴메인은 xAI 및 엔비디아와 협력해 사우디에 500㎿(메가와트) 규모의 데이터센터를 건설할 계획이다.




이승형 기자 trust@asiae.co.kr
