이케아 코리아, '이케아 롯데 광주점' 오픈

오는 29일 개점…400여개 제품 선보여

오픈 기념 다양한 이벤트 마련

이케아 코리아가 오는 29일 광주 동구 롯데백화점 광주점 9층에 '이케아 롯데 광주점'을 오픈한다고 20일 밝혔다.

이케아 코리아는 지난 2월부터 8월까지 6개월간 팝업스토어를 운영한 데 이어 정식 매장을 오픈하게 됐다. 기존보다 2배 넓어진 공간에서 400여개의 홈퍼니싱 제품을 선보일 예정이다.

이케아 코리아가 오는 29일 광주 동구 롯데백화점 광주점 9층에 '이케아 롯데 광주점'을 오픈한다.

특히 즐거운 요리와 식사를 테마로 전개되는 '모든 시작은 주방에서' 캠페인을 바탕으로 주방 및 다이닝 공간을 위한 쇼룸을 선보이는 등 홈퍼니싱 솔루션과 영감을 강화한다.

'이케아 패밀리' 멤버를 위한 이케아 롯데 광주점 한정 혜택도 마련했다. 오는 29일부터 홈퍼니싱 제품을 20만원 이상 구매할 경우 무료 배송비 혜택을 선착순으로 제공한다.

이케아 패밀리 신규 가입 고객 대상 스페셜 굿즈 증정, 럭키드로우, 크리스마스 선물 포장 워크숍 등 다양한 오픈 기념 이벤트도 진행된다. 자세한 사항은 이케아 공식 온라인 몰 내 이케아 롯데 광주점 페이지에서 확인할 수 있다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



