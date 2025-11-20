본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

조폐공사, '영남알프스 완등' 메달 판매접수

대전=정일웅기자

입력2025.11.20 10:57

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한국조폐공사는 내달 1일부터 '2025년 영남알프스 완등' 인증 기념메달 판매접수를 시작한다고 20일 밝혔다.


한국조폐공사 제공

한국조폐공사 제공

AD
원본보기 아이콘

영남알프스는 울산시 울주군과 경남 밀양시·양산시 등지를 잇는 해발 1000m 이상의 산군(山君)을 일컫는 말로 연간 300만명 이상이 다녀가는 산악 관광지로 이름이 알려졌다.

울주군은 2021년부터 영남알프스 완등 인증 등산객을 대상으로 조폐공사가 제작한 순은 메달을 선착순 3만명에게 제공해 왔다.


하지만 완등 후에도 기념메달을 받지 못한 등산객의 아쉬움이 커지면서 조폐공사는 지난해 7월 울주군과 업무협약을 체결, 선착순 제공 대상에 포함되지 못한 완등 인증 등산객도 조폐공사 쇼핑몰에서 기념메달을 개별 구매할 수 있도록 했다.


기념메달은 판매접수는 내달 1일 오전 10시부터 12일 오후 3시까지 조폐공사 쇼핑몰을 통해 할 수 있다.

신청자는 내년 2월 중 메달을 받아볼 수 있다. 일련번호는 30001번부터 배부될 예정이다.


성창훈 조폐공사 사장은 "영남알프스 완등 인증 메달로 보다 많은 국민이 영남알프스의 아름다움과 완등 자부심을 직접 경험할 수 있길 바란다"며 "조폐공사는 공공기관으로서 앞으로도 지역 관광 활성화에 기여할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국 가서 꼭 먹을래" 난리였는데…수출 소식에 '환호' 터진 계절간식 "한국 가서 꼭 먹을래" 난리였는데…수출 소식에 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"마치 전쟁터 같다" 강풍이 키운 대형 화재에 日 마을 초토화

"이것도 저것도 입을 떡 벌리고"…60년만에 '대재앙' 닥쳤다는 일본

박지현, 새벽 배송 논란에 "강요된 선택을 필수라 할 수 있나"

살충제 뿌린 발리 호스텔서 중국인 사망…20여명 집단 중독

우울증은 마음의 병?…신체 면역 이상 반응도 영향

무뇨스 "한 라인에서 10개 車모델 생산…소프트웨어 정의 공장 도입"

"전략기술 가업승계 부담 낮춘다"...野 상속공제 20% 상향 추진

새로운 이슈 보기