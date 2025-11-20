이동환 시장 "해병정신과 봉사정신으로 시민과 함께 시정 이끌어갈 것"

이동환 고양시장, 해병대 고양특례시 전우회 '명예해병' 위촉

경기 고양특례시(시장 이동환)는 지난 19일 열린시장실에서 해병대 고양특례시 전우회 주관 '이동환 고양특례시장 명예해병 위촉식'을 개최했다고 20일 밝혔다.

지난 19일 열린시장실에서 해병대 고양특례시 전우회 주관 '이동환 고양특례시장 명예해병 위촉식'을 개최하고 있다. 고양특례시 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 위촉식은 지역 안보의식 고취와 해병정신 계승을 위해 마련된 자리로 해병대 고양특례시 전우회 홍민영 회장과 임원진, 시청 관계자들이 참석한 가운데 진행됐다.

해병대 고양특례시 전우회는 평소 예비역 단체와의 소통과 지원에 앞장서고, 지역사회 봉사활동 및 국가보훈사업에 적극 협조한 이동환 시장의 공로를 인정해 명예해병 위촉패를 수여한다고 명예해병 위촉 이유를 밝혔다.

이동환 시장은 "명예해병으로 위촉받아 매우 영광스럽게 생각한다"라며, "해병대전우회의 굳건한 정신력과 헌신이 고양시의 안전과 공동체 의식에 큰 귀감이 되고 있다. 저 역시 시민과 함께 어려움 속에서도 흔들림 없는 시정, 신뢰받는 시정을 만들어가겠다"라고 소감을 전했다.

해병대 고양특례시 전우회 홍민영 회장은 "이동환 시장은 해군 장교 출신으로서 평소 해병대전우회의 각종 활동을 물심양면으로 지원하고, 지역사회의 안보의식 함양에도 깊은 관심을 보여주셨다"며 "명예해병으로 함께하게 된 만큼 고양시와 전우회가 한층 더 긴밀히 협력해 지역사회를 지키는 든든한 동반자가 되겠다"고 화답했다.

한편 해병대 고양특례시 전우회는 지역 봉사활동, 안보 교육, 보훈문화 확산 사업 등을 통해 시민과 함께하는 전우회로서의 역할을 이어갈 계획이다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



