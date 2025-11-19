'한-UAE BRT' 참석한 정의선 "관세 소급, 한 달이라도 빨리"

"내년 미국 시장 괜찮아질 것…정부 덕분"

자동차 관세 소급 적용 이달 1일부터 적용 기대

아랍에미리트(UAE)를 국빈 방문한 이재명 대통령과 동행한 정의선 현대차그룹 회장이 한미 관세협상 타결로 내년 미국 시장 상황이 나아질 것으로 본다고 밝혔다.

정 회장은 19일(현지시간) UAE 아부다비에서 열린 '한-UAE 비즈니스 라운드 테이블(BRT)' 행사에서 취재진을 만나 "내년 미국 시장이 괜찮아질 것으로 보고 있다"면서 "정부가 열심히 해주신 덕분"이라고 말했다.

관세협상 타결로 하향 조정되는 관세 적용 시점은 11월 1일이다. 정 회장은 "관세 소급 적용이 11월 1일로 돼서 다행"이라며 "한 달이라도 빨리 적용되는 게 우리에게는 좋다"고 답변했다.

정부는 이번 관세협상을 통해 대미 투자 업무협약(MOU) 이행을 위한 법안이 국회에 제출되는 달의 1일자로 자동차 관세가 소급 적용되도록 했다. 정 회장의 답변은 이달 중 법안이 국회 문턱을 넘을 수 있을 것으로 가정한 것으로 보인다

이번 행사는 이 대통령의 UAE 국빈 방문을 계기로 마련됐다. 한국경제인협회, 대한무역투자진흥공사, UAE 대외무역부, 아부다비 상공회의소가 공동 주최했다. 행사에는 양국 정부, 기관, 기업 관계자 50여 명이 함께했다. 우리 측에서는 이재용 삼성전자 회장과 정의선 현대차그룹 회장, 김동관 한화그룹 부회장 등 경제사절단이 참석했다.





