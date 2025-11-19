오산시 겨울 대표축제 '오! 해피산타마켓' 22일 개막

도심퍼레이드·썰매장 등 선보여

경기도 오산시의 겨울 대표 축제인 '2025 오! 해피산타마켓'이 오는 22일부터 12월 31일까지 오산역광장, 아름다로상권 일대에서 열린다.

축제는 오산시청~롯데마트사거리~신양아파트사거리~오산역광장으로 이어지는 총 1㎞구간에서 개최되는 개막 퍼레이드로 문을 연다. 퍼레이드에는 9명의 시민산타, 8개 동 시민 퍼레이드단이 참가한다. 주요 지점에서는 전문 공연단의 플래시몹도 선보인다.

행사장인 오산역광장에는 겨울 놀이시설인 '썰매장'이 첫 선을 보인다. 여기에 다양한 음식 부스가 마련되고 가족 단위 체류형 프로그램도 제공한다.

다양한 공연도 펼쳐진다. 사전 공모를 통한 '캐럴판타지아', '오!산역, 오!픈무대' 버스킹 프로그램을 통해 전문 공연뿐 아니라 시민 아티스트들의 무대도 만날 수 있다. 대형 트리에 개인이 만든 장식품을 직접 걸 수 있는 '나만의 트리꾸미기' 공모도 운영한다.

아름다로 구간에는 크리스마스 소품과 캐릭터 상품 판매부스, 체험 프로그램, 지역 상인이 참여하는 먹거리 부스와 치킨 이벤트 부스가 운영된다.

이권재 오산시장은 "겨울이면 자연스럽게 생각나는 오산만의 대표 축제로 키워가겠다"며 "도심 곳곳에서 펼쳐지는 체험과 공연, 차별화된 겨울 낭만을 시민들께 선물할 것"이라고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



