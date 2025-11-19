전통시대, 낯익은 일상을 다시 묻다

한국국학진흥원 ‘문화적 전환과 일상의 변화’

대규모 학술대회 20~21일 개최

한국국학진흥원(원장 정종섭)은 문화체육관광부 지원으로 오는 20~21일 안동문화예술의전당 국제회의장에서 '전통시대 문화적 전환과 일상의 변화'를 주제로 학술대회를 개최한다.

정치·경제·사회·문화 등 네 개 분야, 총 20명의 연구자가 참여해 전통사회 일상을 새로운 시각으로 재해석하는 이번 학술대회는 전통생활사의 변화를 한 자리에서 조망하는 드문 기회다.

◆ 네 개 키워드로 해석한 '전통 일상'의 재구성

이번 학술대회는 ▲유배와 형옥 ▲재해와 전란 ▲민속신앙과 종교 ▲과학과 기술을 핵심 키워드로 삼아 전통시대의 생활문화가 어떻게 변화했는지 다각도로 분석한다.

정치 분야에서는 외딴 유배지에서 남겨진 일기 기록을 통해 유배가 단순한 정치적 몰락이 아닌, 가문의 위기·가족의 이산이라는 현실적 삶의 문제였음을 조명한다. 아울러 조선 감옥 제도와 포도청의 역할, 형벌 그림의 변화 등을 통해 통치·감시·교화의 장치들이 어떻게 작동했는지도 살핀다.

경제 분야는 조선사회를 뒤흔든 자연재해를 중심으로 당시 대응 체계를 탐색한다. 용신신앙과 기우제, 구휼 정책 등 기층사회의 재난 대응 방식과 함께 임진왜란이라는 국가적 위기 속 지식인들의 일기·기록을 통해 전란 속 일상과 전후 복구의 실제 모습을 풀어낸다.

사회 분야는 무속·불교·천주교·동학 등 다양한 신앙이 전통시대 일상에서 어떤 역할을 했는지 폭넓게 조명한다. 특히 학술적 접근이 쉽지 않았던 도참 신앙과 민중 신앙 구조까지 살펴보며, 일상 속 종교문화의 작동 원리를 세밀하게 드러낸다.

문화 분야에서는 관상감 중인들의 활동을 비롯해 조선의 천문 관측, 화약무기 제작, 장인의 기물 공예, 지도 제작 등 과학기술의 실체를 집중적으로 다룬다. 단순한 기술사가 아닌 '생활문화와 과학기술의 연결성'을 강조하면서, 전통시대 기술문화의 층위를 입체적으로 보여준다.

◆ "전통시대 생활사의 정밀한 복원"…대중화 작업도 이어져

정종섭 한국국학진흥원장은 "전통시대 생활문화는 변화의 흐름 속에서 끊임없이 새롭게 구성돼 왔다"며 "이번 학술대회는 그 생생한 변화를 정밀하게 들여다보는 의미 있는 자리"라고 밝혔다.

이번 학술대회의 발표문은 내년에 『전통생활사총서』로 간행될 예정이며, 학술대회는 생활사·전통문화에 관심 있는 시민 누구나 무료로 참여할 수 있다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr



