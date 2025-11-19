본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

창원특례시, 지방세 등 고액·상습 체납자 명단공개

영남취재본부 송종구기자

입력2025.11.19 11:14

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

체납기간 1년 이상 경과·1000만원
이상 체납자 150명, 체납액 56억원

경남 창원특례시는 올해 1월 1일을 기준으로 체납 발생일로부터 1년이 지나고 지방세와 지방행정제재·부과금을 납부하지 않은 1000만 원 이상 고액체납자 150명의 명단을 시 홈페이지 및 위택스 등을 통해 공개했다.

창원특례시청.

창원특례시청.

AD
원본보기 아이콘

신규 공개 대상자 중 지방세 체납자는 개인 94명, 법인 49개 업체로 총 체납액은 49억이며, 지방행정제재·부과금(과징금, 이행강제금, 부담금, 변상금 등) 체납자는 개인 6명, 법인 1개 업체로 총 체납액은 7억이다.


고액·상습체납자 명단공개는 체납자에 대한 경각심을 일깨우고 성실납세 분위기를 조성하고자 매년 11월 셋째 주 수요일에 전국적으로 동시에 이뤄지며, 공개되는 정보는 체납자의 성명·상호(법인명, 법인 대표자), 나이, 직업, 주소, 체납액, 체납세목 등이다.

시는 명단공개 대상자에게 공개 사실을 사전에 안내한 후 6개월 이상 소명 기회를 부여했다. 또한 명단 공개 후에도 체납자가 체납액의 50% 이상을 납부하거나 총 체납액이 1천만 원 미만으로 감소할 경우 공개 대상자에서 제외될 수 있도록 합리적 절차를 마련했다.


아울러 지방세 고액·상습체납자 명단공개와 동시에 관세청에 수입물품에 대한 체납처분 위탁이 함께 진행되어, 명단공개 당사자가 해외여행 후 입국할 때 반입한 고가의 물품이나 해외직구물품 등에 대해 공항에서 바로 압류가 이뤄진다.


김창우 세정과장은 "성실하게 세금을 내는 대다수 시민이 박탈감을 느끼지 않도록 앞으로도 고액·상습 체납자에 대해 엄정히 대응해 나가겠다"고 말했다.




영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

삼성 용접 일당 무려 '70만원'…다 짓지도 못한 美공장에 떨어진 '인건비 폭탄' 삼성 용접 일당 무려 '70만원'…다 짓지도 못한 美... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

출발부터 '헉헉' 한국 직장인의 비명…통근 '왕복 2시간' 세계 1.5배

"일본 가지마" 中 정부 말 떨어지자…일본행 항공권 사흘 만에 49만건 취소

전용기 타고 여친 보러간 FBI 국장, 여친은 특수기동대 경호 받아

수능 망쳤다는 막내 딸에 "좌절하지마" 500만원 준 아빠

"우리 아기 아닌데?"…산후조리원 CCTV 보던 산모 경악

"작을수록 오른다"…강남 59㎡ 이하 아파트, 10·15 대책 이후 상승률 1위

지방세 고액체납자 1만621명 공개…'체납왕' 바뀌었다

새로운 이슈 보기