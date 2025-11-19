부산교육청·제주4·3평화재단, 역사·평화·인권교육 업무협약

교원 연수·학생 참여형 프로그램 공동 추진…교육 자원 공유

부산시교육청(교육감 김석준)은 지난 18일 제주4·3평화재단(이사장 김종민)과 '역사·평화·인권교육 활성화'를 위한 업무협약을 체결했다. 협약식은 교육청 회의실에서 진행됐다.

이번 협약으로 두 기관은 교원 연수, 교육자료 공동 개발, 학생 참여형 교육활동 운영 등 다양한 분야에서 협력한다. 인적·물적 자원을 공유하고 협력 네트워크를 구축해 학생들이 체험과 토론 중심 학습을 통해 평화와 인권 가치를 이해하도록 지원한다.

김석준 교육감은 "학생과 교사가 함께 참여하는 역사·평화·인권교육을 내실화하는 계기가 될 것"이라고 말했다.

김종민 이사장은 "부산교육청과의 협력으로 4·3 정신과 평화·인권 가치를 미래세대에 전할 수 있는 기회"라며 전국적 확산을 기대했다.

두 기관은 앞으로 지속 가능한 역사·평화·인권교육 생태계 구축을 위해 교육 프로그램 개발과 운영을 공동 추진할 예정이다.

