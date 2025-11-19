본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

과학

삼성전자·하나카드, '삼성월렛 트래블 제휴 카드' 출시

박유진기자

입력2025.11.19 10:08

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

카드 이용시 삼성월렛 포인트 적립
모바일 학생증 지원 서비스도 확대

18일 서울 중구 하나금융그룹 명동사옥에서 열린 업무 협약식에서 삼성전자 디지털월렛팀장 채원철 부사장(오른쪽)과 하나카드 성영수 대표이사가(왼쪽) 기념 사진을 촬영하고 있다. 사진제공=삼성전자

18일 서울 중구 하나금융그룹 명동사옥에서 열린 업무 협약식에서 삼성전자 디지털월렛팀장 채원철 부사장(오른쪽)과 하나카드 성영수 대표이사가(왼쪽) 기념 사진을 촬영하고 있다. 사진제공=삼성전자

AD
원본보기 아이콘

삼성전자가 모바일 결제 경쟁력 강화를 위해 하나카드와 '삼성월렛' 서비스 제휴를 확대한다.


삼성전자와 하나카드는 제휴 업무협약(MOU)을 체결하고 여행객 대상 '삼성월렛 트래블 제휴 카드'를 새롭게 선보인다고 19일 밝혔다. 해당 카드를 이용하면 삼성월렛 포인트 적립 등 다양한 혜택을 제공하도록 설계됐다.

모바일 신분증 서비스도 강화된다. 삼성전자는 삼성월렛에 하나카드와 제휴 중인 대학의 모바일 학생증을 등록할 수 있는 기능을 구축할 예정이다. 학생증을 월렛에 등록하면 교내 게이트 출입, 도서관·열람실 이용, 체크카드 기능 등 실물 학생증과 동일한 서비스를 스마트폰으로 이용할 수 있다.


채원철 삼성전자 디지털월렛팀장(부사장)은 "해외에서도 간편한 결제 경험을 제공하고, 학교생활의 편의성까지 강화해 삼성월렛 포인트를 통한 실질적 혜택을 제공하겠다"고 말했다.


성영수 하나카드 대표이사는 "모바일 기기와 전통 금융이 만나 새로운 시너지를 낼 것"이라며 "해외 결제부터 국내 결제까지 최고의 가치와 경험을 제공하겠다"고 강조했다.




박유진 기자 genie@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'불수능'에도 수능 만점…일반 공립고 '광남고'서 2년 연속 만점자 나왔다 '불수능'에도 수능 만점…일반 공립고 '광남고'서 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

전용기 타고 여친 보러간 FBI 국장, 여친은 특수기동대 경호 받아

"일본 가지마" 中 정부 말 떨어지자…일본행 항공권 사흘 만에 49만건 취소

수능 망쳤다는 막내 딸에 "좌절하지마" 500만원 준 아빠

"우리 아기 아닌데?"…산후조리원 CCTV 보던 산모 경악

"식중독 아닌 호텔 방역 탓?" 튀르키예 독일인 관광객 가족 사망 원인 여전히 미궁

"작을수록 오른다"…강남 59㎡ 이하 아파트, 10·15 대책 이후 상승률 1위

지방세 고액체납자 1만621명 공개…'체납왕' 바뀌었다

새로운 이슈 보기