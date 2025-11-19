CJ ENM 엠넷플러스, '마마 어워즈' 최초 4K 생중계

엠넷플러스 4K 전세계 스트리밍 이미지. CJ ENM 제공 AD 원본보기 아이콘

K팝 콘텐츠 플랫폼 엠넷플러스가 '2025 마마 어워즈'(2025 MAMA AWARDS)를 4K 초고화질로 생중계한다고 CJ ENM이 19일 밝혔다.

엠넷플러스는 "글로벌 팬들이 오는 28~29일 홍콩 카이탁 스타디움에서 열리는 '마마 어워즈' 현장을 더 가깝게 느낄 수 있도록 처음으로 4K 생중계를 도입한다"며 "팬들이 편리하고 몰입감 있게 K팝을 즐길 수 있는 환경을 만들겠다"고 전했다.

올해 '마마 어워즈'는 엠넷플러스 모바일 앱과 PC 웹에서도 시청할 수 있다.

엠넷플러스는 콘텐츠 시청·투표·서포트·커뮤니티 기능을 한곳에 묶은 올인원 팬터랙티브(Fan-teractive) 플랫폼으로, 251개 지역에서 서비스 중이다. 전체 트래픽의 80%는 해외 이용자다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



