길거리 용변에 상탈 러닝…경복궁 주변서 외국인들 잇단 민폐

"문화유산 존중하고 예의 지켜야"

돌담에 용변 본 후 범칙금 부과 사례도

광화문에서 상의 탈의 후 런닝하는 모습과 돌담에 기대 요가를 하는 장면이 SNS상에서 확산했다. 서경덕 교수 페이스북 AD 원본보기 아이콘

최근 경복궁 돌담 아래서 중국인 관광객이 용변을 보고, 한 베트남 여성은 요가를 하는 등 외국인 관광객들의 지나친 민폐에 우려의 목소리가 나오고 있다.

19일 서경덕 성신여대 교수는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "(새로운 제보를 받았는데) 한 외국인이 광화문 앞에서 상의 탈의를 한 채 러닝을 하는 장면이 SNS에서 또 포착됐다"고 전하면서 "물론 러닝이야 할 수 있지만, 공공장소에서의 기본적 예절은 지켜야만 한다"고 지적했다.

이어 "특히 관광객들이 많은 문화유산 주변이라면 더욱더 신경을 썼어야 하는데, 이는 분명 잘못한 행위라고 볼 수 있다"고 꼬집었다.

외국인 관광객들의 민폐 행위는 최근 급증하는 추세다. 지난 10일에는 경복궁 북문에서 용변을 본 중국인 추정 남성에게 범칙금이 부과되기도 했으며, 지난해 10월에는 베트남 관광객이 몸에 딱 달라붙는 레깅스를 입고 광화문 돌담에 기대 요가를 한 영상을 틱톡에 올리기도 했다.

서 교수는 "한류가 전 세계에 널리 전파되면서 외국인들이 한국을 많이 방문하는 건 좋지만, 한국의 문화유산을 존중할 줄 알고 최소한의 예의는 지킬 줄 알아야만 할 것"이라며 "또한 이러한 일들이 재발하지 않기 위해서는 관련 정부 부처 및 지자체에서도 많은 관심을 갖고 대책을 마련해야 할 것"이라고 지적했다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>