GH, 양주 은남일반산단 8필지 수의계약 공급

이영규기자

입력2025.11.19 08:56

경기주택도시공사(GH)가 양주 은남일반산업단지 내 산업시설용지 8필지를 수의계약으로 공급한다.


이번에 공급하는 산업시설용지(제조) 입주 가능 업종은 ▲식료품 제조업 ▲섬유제품 제조업(의복 제외) ▲고무 및 플라스틱 제조업 ▲금속가공제품 제조업(기계 및 가구 제외) ▲기타기계 및 장비제조업 등이다.

공급 단가는 추정 조성원가로 3.3㎡에 199만7000원이다. 필지 면적은 3869 ~7723㎡이며 공급금액은 23억3731만~46억6556만원이다.


양주은남산업단지 조감도

양주은남산업단지 조감도

대금 납부조건은 3년 이내 6개월 간격 균등 분할 납부다. 토지사용 시기는 사업준공 예정일인 2027년12월 이후다. 입주기업은 양주시로부터 부지매입비의 10%를 지원받을 수 있다.


공급 신청은 오는 12월2일 오전 10시부터 GH 본사 3층에서 선착순 접수한다. 입주 및 매매계약은 연내 순차적으로 진행된다.

양주 은남일반산업단지는 양주시 은현면과 남면 일원에 99만2361㎡ 규모로 조성된다. 수도권 제2순환고속도로 서양주 IC, 서울-양주 고속도로(예정)와 인접해 인천공항 등 광역 접근성이 좋아 물류 및 교통 기반시설이 잘 갖춰져 있다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
