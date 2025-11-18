뉴메코, 보툴리눔 톡신 제제 '뉴럭스' 도미니카공화국 허가 획득

중남미 시장 공략 속도

메디톡스 메디톡스 086900 | 코스닥 증권정보 현재가 121,900 전일대비 2,900 등락률 -2.32% 거래량 6,062 전일가 124,800 2025.11.18 09:26 기준 관련기사 메디톡스, '2025 ICLAS 서울' 국제학술대회 참가뉴메코, 보툴리눔 톡신 제제 '뉴럭스' 볼리비아 품목허가 획득메디톡스, 2분기 매출 616억, 영업익 63억 달성 전 종목 시세 보기 close 의 계열사 뉴메코가 도미니카공화국 의약품약국총국(DGDF)으로부터 보툴리눔 톡신 제제 '뉴럭스'의 품목허가를 획득했다고 18일 밝혔다.

도미니카공화국은 중남미 주요 국가 중 하나로 높은 경제성장률과 소득수준 상승에 힘입어 미용에 대한 국민적 관심이 증가하고 있는 것으로 알려졌다. 시장조사기관 데이터브릿지마켓리서치에 따르면 지난해 도미니카공화국 미용성형기기 시장 규모는 약 132억달러(약 19조원)로 추산되며 2032년까지 연평균 약 9% 성장할 전망이다. 특히 한류 콘텐츠 확산으로 한국 보툴리눔 톡신 제제 수요도 늘어나고 있다.

메디톡스는 2015년 보툴리눔 톡신 제제 '메디톡신'과 2016년 히알루론산 필러 '뉴라미스'를 출시하며 쌓아온 현지 네트워크와 마케팅 노하우를 활용해 뉴럭스의 빠른 시장 진입을 달성할 계획이다.

뉴메코 관계자는 "높은 성장 잠재력을 갖춘 도미니카공화국 진출로 중남미 시장 입지가 빠르게 확대될 것으로 기대된다"며 "유럽, 아시아에서도 신시장을 지속 개척해 글로벌 시장에서 브랜드 파워를 더욱 강화하겠다"고 말했다.

한편 뉴럭스는 최신 공정을 적용해 생산수율과 품질을 높인 차세대 보툴리눔 톡신 제제다. ▲페루 ▲태국 ▲조지아 ▲볼리비아 ▲몰도바 등 5개국 허가를 받으며 유럽, 중남미, 아시아 진출에 성공했다. 현지 파트너사와 공급계약을 체결하며 브라질, 중국 공략도 추진하고 있다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr



