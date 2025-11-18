한국앤컴퍼니그룹, 안전한 어린이 통학 환경 조성 앞장

조현범 회장 '이동 약자·어린이의 행복 드라이빙' 의지

한국앤컴퍼니 close 그룹이 조현범 회장의 '행복 드라이빙' 사회적책임(CSR) 철학을 실천하기 위해 대전지역 공공기관들과 어린이의 안전한 통학 환경 조성에 나선다.

한국앤컴퍼니그룹은 17일 대전시청에서 이장우 대전시장, 설동호 대전시교육감, 최주원 대전경찰청장, 황금강 한국타이어앤테크놀로지㈜ 대전공장 제조담당 등 주요 관계자가 참석한 가운데 '어린이 보호구역 안전한 통학로 만들기' 업무협약을 체결했다고 18일 밝혔다.

한국앤컴퍼니그룹은 17일 대전시청에서 공공기관들과 '어린이 보호구역 안전한 통학로 만들기' 업무협약을 체결했다. 왼쪽부터 최주원 대전경찰청장, 설동호 대전시교육감, 이장우 대전시장, 황금강 한국타이어앤테크놀로지㈜ 대전공장 제조담당, 정윤경 (사)한국생활안전연합 기획처장. 한국앤컴퍼니

이들은 대전 지역 어린이보호구역 환경개선 사업을 공동으로 추진하며, 스쿨존 내 옐로우카펫 가벽 설치를 추진한다. 옐로우카펫은 어린이들이 횡단보도 진입 전 안전하게 대기할 수 있도록 바닥 또는 벽면을 노란색으로 표시한 교통안전 시설이다.

옐로우카펫에는 대전시 대표 캐릭터 '꿈씨패밀리'를 적용해 어린이들이 보다 친근하게 느낄 수 있는 스쿨존 환경을 조성할 계획이다.

평소 지역 사회와 건전한 상생을 강조해 온 조 회장의 기조에 따라 그룹은 '이동성'을 접목한 사회공헌 프로젝트를 지속해오고 있다. 전국 사회복지시설 차량 지원과 전동이동 보조기기 배터리 나눔, 어린이 교통안전 캠페인, 대전교통문화연수원 내 드라이빙 스쿨 운영 등 맞춤형 CSR 활동을 꾸준히 이어오고 있다.

한국앤컴퍼니그룹 관계자는 "지역 어린이의 등·하굣길 교통안전에 조금이나마 도움이 되길 바란다"며 "지역사회와 실질적인 도움이 될 수 있도록 다양한 사회공헌 활동을 이어가겠다"고 말했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



