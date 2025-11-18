파미셀, 강남세브란스병원과 첨단재생의료 활성화 업무협약

줄기세포치료제 선도기업 파미셀 파미셀 005690 | 코스피 증권정보 현재가 18,810 전일대비 460 등락률 -2.39% 거래량 1,531,471 전일가 19,270 2025.11.18 09:25 기준 관련기사 [특징주] 파미셀, 두산·엔비디아 동행에 블랙웰용 경화제 독점 가능성 강세국내 증시 기대감에 제대로 올라타라면? 4배 투자금을 연 4%대 금리로![특징주]파미셀, 전자 소재 공급계약에↑ 전 종목 시세 보기 close 은 강남세브란스병원과 첨단재생의료 활성화 및 공동 임상 연구를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 18일 밝혔다.

재생의료 분야에서의 임상연구 역량을 강화하고, 양 기관이 보유한 인프라를 기반으로 새로운 치료기술 개발을 서두르기 위해 협약을 맺었다.

협약에 따라 양측은 ▲재생의료 인프라 구축 및 세포치료제 공동 개발 ▲첨단재생의료 임상연구진 양성 및 발굴 ▲해외 의료관광 환자 줄기세포 치료 협력 등 다양한 분야에서 상호 협력한다.

협약식 이후에는 강남세브란스병원 의료진과 연구진을 대상으로 첨단재생의료 임상연구 활성화 및 세부 연구 지원 방향에 대한 설명회를 진행했다. 이 자리에서 파미셀은 보유한 임상·개발 인프라와 기술 역량을 소개하며, 양 기관 간 공동연구 추진 전략과 협력 방안을 구체적으로 제시했다.

파미셀 관계자는 "국내 대표 의료기관인 강남세브란스병원과의 협력은 첨단재생의료 분야 경쟁력을 크게 높이는 계기가 될 것"이라며 "양측의 역량을 바탕으로 임상연구부터 실제 치료까지 이어지는 통합적 협력 모델을 구축하겠다"고 말했다.

한편 파미셀은 최근 인체세포등 관리업 및 세포처리시설 허가를 획득하며 기존 골수 및 지방유래 중간엽줄기세포에서 탯줄 유래 중간엽줄기세포까지 취급 범위를 확대했다. 이를 기반으로 세포치료제 생산 인프라를 고도화하며 재생의료 기반의 CDMO 사업을 강화하고 있다.

줄기세포치료제 개발과 첨단재생의료 관련 연구 협력을 지속해서 확대하며 미래 재생의료 시장을 선도하기 위한 성장동력을 확보하고 있다.

구성욱 강남세브란스병원 병원장과 김현수 파미셀 대표(오른쪽)가 첨단재생의료 활성화 및 공동 임상 연구를 위한 업무협약(MOU)을 체결하고 있다. 파미셀.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



