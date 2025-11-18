원주시, 제1회 글로벌 시니어 웰니스 컨퍼런스 개최 지원

20일부터 21일까지

건강보험공단·오크밸리·뮤지엄산서 열려

강원도 원주시는 오는 20일부터 21일까지 건강보험공단과 원주시 예비 국제회의지구인 오크밸리·뮤지엄산에서 개최되는 '제1회 글로벌 시니어 웰니스 컨퍼런스' 개최를 지원한다.

원주시, '제1회 글로벌 시니어 웰니스 컨퍼런스' 포스터. 원주시 제공

이번 컨퍼런스에서는 한국·일본·중국·싱가포르 등 아시아 4개국의 시니어 웰니스 동향과 미래 전망을 논의하고, 아시아 시니어의 건강하고 활력있는 삶을 위한 혁신적인 아이디어와 솔루션을 모색한다.

각국의 시니어 정책·주거·웰니스 분야 전문가를 비롯해 웰니스 산업에 관심 있는 대학(원)생, 오피니언 리더 등 100여 명이 참가할 예정이다.

행사 마지막 일정에는 원주 소금산그랜드밸리와 전통시장 방문이 포함돼 있어 지역 관광과 경제 활성화에도 도움이 될 것으로 기대된다.

원주시는 지난 4월 문화체육관광부 공모 사업으로 선정된 '예비 국제회의지구 활성화 지원사업'의 일환으로 이번 컨퍼런스 개최를 유치했으며, 이를 적극 지원할 계획이다.

주요 지원 내용은 ▲참가자 편의를 위한 셔틀버스 운영 ▲뮤지엄산 명상관·제임스터렐관, 오크밸리 숲해설·사운드힐링 체험 프로그램 지원 ▲기념품 제공 ▲예비 국제회의지구 시설(오크밸리·뮤지엄산·월송리상가) 이용료 할인 등이다.

홍순필 관광과장은 "이번 글로벌 시니어 웰니스 컨퍼런스 지원을 계기로 원주시 MICE 산업이 널리 알려지길 바란다"라며, "앞으로도 예비 국제회의지구에서 열리는 행사를 적극 유치·지원해 MICE 산업 활성화에 최선을 다하겠다"라고 말했다.





원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



