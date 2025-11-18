현대약품, 온냉장 겸용 '꿀모과배숙' 출시

"음료 카테고리 영역 지속 확장"

신제품 '꿀모과배숙'. 현대약품 AD 원본보기 아이콘

이번 신제품은 감기 예방과 기관지 보호에 도움을 준다고 알려진 배, 모과, 사양벌꿀을 조화롭게 담아 환절기 시즌 주목받을 것으로 기대된다.

배숙은 배 속을 파내어 꿀과 대추, 생강 등을 넣고 정성껏 달여 만든 전통 음료다. '꿀모과배숙'은 달콤한 국산 배 농축액과 향긋한 국산 모과 농축액, 국산 사양벌꿀을 활용한 것이 특징이다. 꿀의 부드러운 단맛과 배의 상큼함, 모과의 달콤쌉싸름한 풍미가 어우러져 풍부한 맛을 선사한다.

특히 온냉장 겸용으로 개발해 겨울에는 따뜻하게, 여름에는 차갑게 계절과 취향에 맞춰 간편하게 즐길 수 있다.

현대약품 관계자는 "신제품 '꿀모과배숙'은 요즘같이 일교차가 큰 환절기에 어울리는 음료"라며 "소비자 취향과 트렌드를 반영해 음료 카테고리 영역을 지속해서 확장하고 있으며, 이번 신제품이 음료 시장에서 현대약품의 경쟁력을 높이는 계기가 될 것으로 기대한다"고 말했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr



