임태희 교육감 "학교운영위는 학교 자치 중추…학생이 체감하는 변화 만들자"

이종구기자

입력2025.11.17 16:54

경기도교육청, '2025 학교운영위원장 역량 강화 연수' 운영
학교 자치 실현 위한 학교운영위원장의 전문성·책무성 강화
디지털 대전환 시대의 교육정책 이해와 공감대 확산

경기도교육청(교육감 임태희)이 17일 남부청사에서 자율성과 책임이 조화로운 학교 운영 문화 확산을 위한 '2025 학교운영위원장 역량 강화 연수'를 개최했다.

임태희 경기도교육감이 17일 남부청사에서 자율성과 책임이 조화로운 학교 운영 문화 확산을 위한 '2025 학교운영위원장 역량 강화 연수'를 개최하고 있다. 경기도교육청 제공

임태희 경기도교육감이 17일 남부청사에서 자율성과 책임이 조화로운 학교 운영 문화 확산을 위한 '2025 학교운영위원장 역량 강화 연수'를 개최하고 있다. 경기도교육청 제공

연수는 학교 자치 실현을 위한 학교운영위원장의 전문성과 소통역량 강화를 위해 마련됐다. 경기 남부와 북부 권역에서 각각 열리며 17일 남부권 연수는 임태희 교육감을 비롯해 특강을 맡은 전 KBS 김재원 아나운서, 도내 초·중·고교 학교운영위원장 400여 명이 참석했다.


주요 내용은 ▲교육감과 교육정책 소통간담회 ▲교육정책 안내(경기온라인학교, 하이러닝) ▲전문가 특강 등 학교운영위원장의 리더십과 경기교육 정책 이해를 높이는 내용으로 구성했다.

이날 소통간담회에서 임태희 교육감은 "학교운영위원장의 역할은 학교 교육을 가장 가까이서 이끄는 핵심 중추"라며 "경기교육의 성과도 학교운영위원장님의 지속적인 참여와 헌신 덕분"이라고 말했다.


이어 "교육정책에 현장의 목소리가 반영될 때 학생들이 체감하는 변화가 가장 크다"면서 "앞으로도 학교 자치를 더욱 강화해 더 좋은 경기교육을 만드는 데 함께해달라"고 강조했다.


또한 경기교육 주요 정책 안내에 이어서 진행된 김재원 아나운서(前 KBS 아나운서, 現 한세대 석좌교수)의 '회의 진행과 자녀교육에서 통하는 소통의 힘' 주제 강연은 참석자들의 큰 공감을 얻었다.

도교육청은 이번 연수를 계기로 학교 현장의 다양한 의견이 정책에 반영될 수 있도록 학교운영위원회의 전문성과 현장 중심 운영 체계를 지속적으로 강화할 계획이다.


한편 북부권역 연수는 오는 12월 1일 의정부을지대학교병원 일현홀에서 운영할 예정이다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

