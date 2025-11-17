양주+인, 불우이웃 100가구에 '따뜻한 손길'…김장 나눔 실천

경기 양주+인(회장 유명덕)은 지난 16일 '2025년 도민이 전하는 자원봉사' 사업의 일환으로 김장 나눔 봉사활동을 양주시 백석읍 소재 엠엠씨엔지에서 진행했다.

이번 봉사에는 양주+인 회원들을 비롯해 새마을문고 양주시지부 회원들이 함께 참여했으며, 강수현 양주시장과 전수경 양주시자원봉사센터 사무국장도 현장을 찾아 힘을 보탰다. 봉사자들은 정성으로 담근 11L 김치 100통을 관내 불우이웃들에게 전달하며 따뜻한 나눔을 실천했다.

강수현 양주시장은 "매년 꾸준히 지역 봉사활동에 참여해 주시는 모든 봉사자분께 감사드린다"며 "양주+인의 단체 목적처럼 양주시민의 삶의 질 향상을 위해 시도 함께 노력하겠다"고 말했다.

오경옥 새마을문고 양주시지회장은 "어려운 이웃을 돕는 뜻깊은 활동에 함께해 기쁘다"며 "앞으로도 지역을 위한 봉사활동에 최선을 다하겠다"고 전했다.

유명덕 양주+인 회장은 "양주+인은 3년째 '도민이 전하는 김장봉사'에 선정돼 활동하고 있다"며 "2026년에는 더 많은 이웃에게 도움을 전할 수 있도록 활동을 확대하겠다"고 강조했다.

한편, 양주+인은 2023년부터 장학사업, 연탄봉사, 천일홍축제·왕실축제 참여, 김치 나눔 등 다양한 지역사회 공헌활동을 이어오며 지역 공동체 활성화에 기여하고 있다.





