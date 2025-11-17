동두천시, 경기도 첫 '일반상업지역' 상향 승인…지행역 복합개발 청신호

동두천시, 지행역 통합공공임대주택 '본격화'

송내4주차장 용도지역 변경(제2종일반주거지역→일반상업지역) 심의 통과

용도지역 변경 토대로 청년층 인구 유출 방지·외부 인구 유입 효과 기대

경기 동두천시(시장 박형덕)는 지난 14일 경기도청에서 열린 제13회 경기도 도시계획위원회에서 지행역 통합공공임대주택 복합개발사업 추진을 위한 도시관리계획(용도지역) 변경안이 조건부 승인됐다고 17일 밝혔다.

이번 변경안은 송내4공영주차장(2402.9㎡) 부지를 기존 제2종 일반주거지역에서 일반상업지역으로 상향하는 내용을 담고 있다. 시는 올해 2월 도시관리계획 변경 입안 후 2025년 7월 경기도에 승인 신청을 제출했으며, 이번 도시계획위원회 심의 통과로 사업 추진의 핵심 절차를 확보하게 됐다.

이번 결과는 경기도 내 공공임대주택사업 추진 과정에서 제2종 일반주거지역을 일반상업지역까지 상향 승인받은 첫 사례로, 동두천시가 인구감소관심지역으로 지정된 상황에서 청년층 유출 문제와 역세권 복합개발의 필요성을 효과적으로 제시해 긍정적 평가를 이끌어냈다는 점에서 의미가 크다.

또한 경기도 도시정책과와 도시계획상임기획단 등 실무 부서의 적극적인 협조로 분과위원회 회부 없이 본위원회에서 신속히 승인된 점도 주목된다. 이번 승인으로 동두천시는 인구 유입 기반 마련과 도시 경쟁력 강화를 위한 발판을 한층 공고히 하게 됐다.

시는 오는 12월 중 송내4공영주차장 부지의 지구단위계획 변경을 위한 도시·건축공동위원회를 개최할 예정이며, 이 회의에서는 해당 부지의 용도를 현행 주차장에서 통합공공임대주택 복합개발이 가능한 용도로 전환하는 방안을 심의한다.

박형덕 동두천시장은 "이번 경기도 도시계획위원회 심의 통과는 정주 여건을 향상시키고 청년층 유출을 막는 중요한 전환점이 될 것"이라며 "앞으로도 전략적이고 체계적인 도시계획을 적극 검토·추진해 시민이 체감할 수 있는 도시발전을 이루겠다"고 말했다.





