본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

"수험생들 수고했습니다" … 창원특례시 성산구, '끝내GO! 페스티벌' 열어

영남취재본부 송종구기자

입력2025.11.17 10:33

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

'수험생들의 긴장감 해소와 새로운 출발 응원'

경남 창원특례시 성산구는 상남분수광장에서 대학수학능력시험을 마친 수험생과 시민들이 함께 즐길 수 있는 문화공연 '끝내GO! 페스티벌'을 열었다.

끝내고 페스티벌 공연 현장.

끝내고 페스티벌 공연 현장.

AD
원본보기 아이콘

지난 14일 열린 공연은 ▶혼성6인조 '데일리댄스' ▶혼성2인조 '노래당' ▶여성6인조 '저스트' ▶선생님밴드 '더블하이' ▶남성6인조 '더크루' ▶토월고밴드 '데이드림' ▶가수 '강고은' 등 총 7개 팀이 출연해 다채로운 무대를 선보였다.


'끝내GO! 페스티벌'은 2015년부터 매년 수능이 끝난 후 개최되어 청소년과 시민들로부터 큰 호응을 얻고 있으며, 올해도 청춘의 열정과 시민의 참여가 어우러진 축제의 장으로 꾸며졌다.

공연을 관람한 한 수험생은 "수능이 끝난 해방감을 친구들과 함께 즐길 수 있어서 좋았다"며 "이런 축제가 계속 이어졌으면 좋겠다"고 소감을 전했다.


김수윤 문화위생과장은 "수험생들이 수능을 끝내고 편안한 마음으로 공연을 즐기고 스트레스도 해소하는 소중한 시간이 되었길 바란다. 앞으로도 청소년과 시민이 함께 즐길 수 있는 다양한 문화공연이 지속될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.




영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"우리 아이가 벌레에 물렸잖아요"…교사들 떨게 만든 '괴물 부모' "우리 아이가 벌레에 물렸잖아요"…교사들 떨게 만... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"제니·카리나도 입었대" 난리나더니…기업가치 7조 돌파

"중국산 안사요" 돌아선 이탈리아…토마토 수출 급감에 난리난 '이곳'

美·中 도시 다 제쳤다…한국인 몰려간 이곳 '세계 가장 부유한 도시'

'사과를 통째로' 가장 큰 입 美 10대 화제…"절대 따라하지 마세요"

아내 냉동 보존하더니 "혼자 사니 겁나"…여친 구한 남편 中서 논란

9조 넘게 팔아치운 외국인에 코스피 석달만에 마이너스

내달 금리 인하 기대 사라진 월가…인플레 우려도 재부상

새로운 이슈 보기