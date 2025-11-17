본문 바로가기
"지역과 동반하는 대학" … 경남대학교, 저출생 극복 공감대 확산 앞장

영남취재본부 송종구기자

입력2025.11.17 10:29

경남 창원특례시는 저출생 극복을 위한 '행복공동체 릴레이 캠페인'에 경남대학교가 참여했다고 17일 밝혔다.

경남대학교, 저출생 극복 위한 공감대 확산 앞장.

경남대학교는 "지역과 함께 저출생 극복을 위한 공감대를 넓혀가며, 교육혁신으로 미래세대 모두가 행복한 세상을 열어가겠습니다"를 실천 과제로 정하고 이번 캠페인에 동참했다.


경남대학교는 지역과 대학의 동반성장을 위해 선제적이고 혁신적인 교육사업을 지속해 왔다. 올해는 이러한 교육혁신 성과를 기반으로 총 14개의 주요 과제를 운영하고 있으며, '경남대 RISE 사업단'을 중심으로 지역 산업과 연계한 실질적 프로그램을 마련해 학생들의 취업·창업 역량 강화에 박차를 가하고 있다.

또한 '미래라이프대학'을 통해 성인 학습자를 위한 평생교육 범위를 확대하며, 지역의 인구구조 변화에 대응하고 다양한 생애주기 인재가 지역에서 성장할 수 있는 기반을 마련하고 있다.


고호석 대외부총장은 "대학의 가장 중요한 역할은 지역의 미래를 책임질 인재를 길러내는 일"이라며, "경남대학교는 변화하는 인구구조 속에서도 청년과 시민이 함께 성장할 수 있도록 교육의 질을 높이고 지역과 동반하는 대학으로 나아가겠다"고 말했다.


김만기 인구정책담당관은 "창원시는 교육기관과 협력해 청년의 지역정착 기반을 강화하고, 미래세대가 성장할 수 있는 환경 조성에 힘쓰겠다"고 전했다.




영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

