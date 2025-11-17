본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

교원 빨간펜, 2025 도요새잉글리시 말하기 대회' 진행

최호경기자

입력2025.11.17 09:59

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

장학금 총 840만원 지급

교원 빨간펜이 지난 15일 서울 종로구에 위치한 교원투어빌딩 콘서트홀에서 '2025 도요새잉글리시 영어 말하기 대회'를 진행했다고 17일 밝혔다.


올해로 6회째 실시하는 '도요새잉글리시 말하기 대회'는 유초등 도요새잉글리시 회원들에게 영어 말하기에 대한 자신감을 부여하고, 말하기 실력 검증 기회를 제공하고자 마련했다. 올해 대회까지 약 8만명의 도요새잉글리시 회원이 참여해 실력을 겨루고, 서로 소통하며 교류하는 기회를 가졌다.

교원 빨간펜, 2025 도요새잉글리시 말하기 대회' 진행
AD
원본보기 아이콘

지난 7월부터 약 한 달간 실시된 예선전 참여자 1000여명을 대상으로 심사를 진행, 총 16명의 본선 진출자를 확정했다. 이후 교원투어빌딩 콘서트홀에서 최종 본선을 진행하고 부문별 ▲대상(4명) ▲최우수상(4명) ▲우수상(8명)을 선정해 총 840만원의 장학금을 지급했다.

엄정한 평가를 위해 서울교육대학교 영어교육학 교수진으로 구성된 심사단이 유창성 및 전달력, 내용 구성 등을 종합적으로 평가해 부문별 수상자를 선정했다.


교원 빨간펜 관계자는 "앞으로도 아이들이 영어 말하기뿐 아니라 자신이 생각하는 바를 여러 형식으로 표현할 수 있도록 배움과 성장의 기회를 제공하는 데 힘쓰겠다"고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"엄마, 시어머니 이제 제발 쉬세요"…김장 값 38만원, 그냥 입맛대로 사 먹을까요[주머니톡] "엄마, 시어머니 이제 제발 쉬세요"…김장 값 38만... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"제니·카리나도 입었대" 난리나더니…기업가치 7조 돌파

"중국산 안사요" 돌아선 이탈리아…토마토 수출 급감에 난리난 '이곳'

'사과를 통째로' 가장 큰 입 美 10대 화제…"절대 따라하지 마세요"

아내 냉동 보존하더니 "혼자 사니 겁나"…여친 구한 남편 中서 논란

"전용칸 넉넉…경차, 일반칸에 주차 안돼" 아파트 안내문 시끌

9조 넘게 팔아치운 외국인에 코스피 석달만에 마이너스

K방산 4사, 올 영업익 4조 훌쩍… 수주잔액도 100조원 넘어

새로운 이슈 보기