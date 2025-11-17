본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

종목·공시

[클릭 e종목]"디오, 본격 영업이익 레버리지…300억 영업익 실현 기대"

장효원기자

입력2025.11.17 09:52

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[클릭 e종목]"디오, 본격 영업이익 레버리지…300억 영업익 실현 기대"
AD
원본보기 아이콘

리딩투자증권은 17일 덴탈 임플란트 기업 디오 에 대해 내년 실적을 매출액 2119억원, 영업이익 309억원으로 전망했다.


한제윤 리딩투자증권 연구원은 "디오가 지난해 빅배스를 단행한 후 경영진 전면 교체, 재무구조 개선, 영업망 재편, 세미나 등의 교육지원 집중 전략 등을 전개하며 올해까지 기업 정상화에 큰 노력을 쏟았다"며 "그 결과 올해 동반 성장을 지속하고 있고 특히 매출 성장이 즉각적인 영업 레버리지로 나타나고 있다"고 분석했다.

디오는 내년 상반기로 예정 된 중국의 VBP(Volume Based Procurement)를 대비해 선제적으로 중국 내 CAPA를 확보해 관련 절차를 진행 중이다. VBP는 중앙에서 대량으로 구매해 각 병원에 공급하는 방식이라는 점에서, 본격적으로 중국을 공략중인 동사에게는 기회요인이 될 것으로 보인다고 한 연구원은 평가했다.


한 연구원은 2026년 디오의 예상 실적을 매출액 2119억원(+30% YoY), 영업이익 309억원(+94% YoY)으로 추정했다. 빅배스 이후 공을 들인 해외에서의 성장이 궤도에 올랐다는 판단이며, 매출 볼륨 증가에 따른 이익 레버리지 효과가 본격화될 것으로 판단했다.


더불어 중국 VBP가 제외된 추정치라는 점에서 VBP 입찰 성공 시, 추가적인 실적 업사이드를 기대할 수 있다는 점에서 주목이 필요하다고 분석했다.




장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"엄마, 시어머니 이제 제발 쉬세요"…김장 값 38만원, 그냥 입맛대로 사 먹을까요[주머니톡] "엄마, 시어머니 이제 제발 쉬세요"…김장 값 38만... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"제니·카리나도 입었대" 난리나더니…기업가치 7조 돌파

"중국산 안사요" 돌아선 이탈리아…토마토 수출 급감에 난리난 '이곳'

'사과를 통째로' 가장 큰 입 美 10대 화제…"절대 따라하지 마세요"

아내 냉동 보존하더니 "혼자 사니 겁나"…여친 구한 남편 中서 논란

"전용칸 넉넉…경차, 일반칸에 주차 안돼" 아파트 안내문 시끌

9조 넘게 팔아치운 외국인에 코스피 석달만에 마이너스

K방산 4사, 올 영업익 4조 훌쩍… 수주잔액도 100조원 넘어

새로운 이슈 보기