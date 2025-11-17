깨끗한나라, 야외활동에 최적화된 초미니 물티슈 2종 출시

여행 포켓물티슈·페퍼민트블루 포켓물티슈

가로 150㎜·세로 140㎜ 적용

깨끗한나라가 여행과 야외 활동에 최적화된 초미니 사이즈 물티슈 2종을 출시했다고 17일 밝혔다.

깨끗한나라 초미니 물티슈 2종(깨끗한나라 여행 포켓 물티슈, 페퍼민트블루 포켓 물티슈) 이미지. 깨끗한나라 AD 원본보기 아이콘

이번 신제품은 가로 150㎜와 세로 140㎜의 초미니 사이즈로 일반 물티슈보다 작고 슬림해 우수한 휴대성을 자랑한다. 특히 '깨끗한나라 여행 포켓물티슈'는 은은한 라벤더 향을 담고 있으며 뉴욕·런던·파리·도쿄 등 전 세계 주요 도시를 테마로 한 패키지 디자인이 적용됐다. '깨끗한나라 페퍼민트 블루 포켓물티슈'는 청량한 페퍼민트 향을 담아 상쾌하고 산뜻한 사용감을 제공한다.

초미니 사이즈임에도 깔끔하게 닦이는 도톰한 원단을 적용해 우수한 사용감을 제공한다. 또 깨끗하고 순도 높은 6단계 정제수를 사용했고 피부 자극 테스트를 완료한 저자극 물티슈로 안심하고 사용할 수 있다. 먹는 물 수질 기준 46개 항목의 수질검사를 통과해 제품의 안전성과 품질 신뢰도를 높였다.

깨끗한나라 관계자는 "이번 포켓물티슈 2종은 휴대성과 실용성을 모두 갖춘 제품으로 야외활동이 많은 계절에 특히 유용하다"며 "앞으로도 고객의 일상에 편리함과 만족을 더 하는 혁신적인 제품을 지속해서 선보일 것"이라고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>