본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

깨끗한나라, 야외활동에 최적화된 초미니 물티슈 2종 출시

이서희기자

입력2025.11.17 09:49

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

여행 포켓물티슈·페퍼민트블루 포켓물티슈
가로 150㎜·세로 140㎜ 적용

깨끗한나라가 여행과 야외 활동에 최적화된 초미니 사이즈 물티슈 2종을 출시했다고 17일 밝혔다.

깨끗한나라 초미니 물티슈 2종(깨끗한나라 여행 포켓 물티슈, 페퍼민트블루 포켓 물티슈) 이미지. 깨끗한나라

깨끗한나라 초미니 물티슈 2종(깨끗한나라 여행 포켓 물티슈, 페퍼민트블루 포켓 물티슈) 이미지. 깨끗한나라

AD
원본보기 아이콘

이번 신제품은 가로 150㎜와 세로 140㎜의 초미니 사이즈로 일반 물티슈보다 작고 슬림해 우수한 휴대성을 자랑한다. 특히 '깨끗한나라 여행 포켓물티슈'는 은은한 라벤더 향을 담고 있으며 뉴욕·런던·파리·도쿄 등 전 세계 주요 도시를 테마로 한 패키지 디자인이 적용됐다. '깨끗한나라 페퍼민트 블루 포켓물티슈'는 청량한 페퍼민트 향을 담아 상쾌하고 산뜻한 사용감을 제공한다.


초미니 사이즈임에도 깔끔하게 닦이는 도톰한 원단을 적용해 우수한 사용감을 제공한다. 또 깨끗하고 순도 높은 6단계 정제수를 사용했고 피부 자극 테스트를 완료한 저자극 물티슈로 안심하고 사용할 수 있다. 먹는 물 수질 기준 46개 항목의 수질검사를 통과해 제품의 안전성과 품질 신뢰도를 높였다.

깨끗한나라 관계자는 "이번 포켓물티슈 2종은 휴대성과 실용성을 모두 갖춘 제품으로 야외활동이 많은 계절에 특히 유용하다"며 "앞으로도 고객의 일상에 편리함과 만족을 더 하는 혁신적인 제품을 지속해서 선보일 것"이라고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"엄마, 시어머니 이제 제발 쉬세요"…김장 값 38만원, 그냥 입맛대로 사 먹을까요[주머니톡] "엄마, 시어머니 이제 제발 쉬세요"…김장 값 38만... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"제니·카리나도 입었대" 난리나더니…기업가치 7조 돌파

"중국산 안사요" 돌아선 이탈리아…토마토 수출 급감에 난리난 '이곳'

'사과를 통째로' 가장 큰 입 美 10대 화제…"절대 따라하지 마세요"

아내 냉동 보존하더니 "혼자 사니 겁나"…여친 구한 남편 中서 논란

"전용칸 넉넉…경차, 일반칸에 주차 안돼" 아파트 안내문 시끌

9조 넘게 팔아치운 외국인에 코스피 석달만에 마이너스

K방산 4사, 올 영업익 4조 훌쩍… 수주잔액도 100조원 넘어

새로운 이슈 보기