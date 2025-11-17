관광공사 인도네시아에서 한국여행주간 개최…트래블페어에 10만명 운집

한국관광공사는 지난 9일부터 16일까지 인도네시아 자카르타에서 '한국여행주간'을 열고 K컬처, 의료, 웰니스 등의 다양한 주제로 방한객 유치 행사를 진행했다고 17일 밝혔다.

관광공사는 지난 9일 자카르타 스나얀 지역에서 '한국관광공사 펀 런(KTO FUN RUN)' 행사를 개최했다. 인도네시아에서 국가관광기구(NTO)가 개최한 최초의 러닝행사로 참가자 300명 모집에 사전 신청자만 1만4062명이 몰릴 정도로 열기가 뜨거웠다. 스나얀 지역 중심도로 약 6㎞ 구간은 매주 일요일 오전 자동차 운행이 통제돼 시민들뿐만 아니라 외국인들도 달리기와 자전거 라이딩 공간으로 애용하는 곳이어서 특히 호응이 컸다.

관광공사는 달리기와 함께 가볍게 즐길 수 있는 K팝 카디오 댄스, 한국관광 캐릭터 '킹덤프렌즈' 찾기, K의료웰니스 퀴즈 이벤트, 의료관광 상품 판촉전 등의 행사를 마련했으며 약 2만 명이 다양한 한국관광 행사를 즐겼다고 밝혔다.

지난 9일 인도네시아 자카르타 스나얀 지역에서 열린 한국관광공사 펀 런 참가자들이 출발 신호에 맞춰 달려나가고 있다. [사진 제공= 한국관광공사] AD 원본보기 아이콘

자카르타 현지 대표 쇼핑몰인 코타 카사블랑카 몰에서는 14~16일 '한국 트래블 페어'가 열렸다. 10만여 명의 인도네시아 소비자들이 행사장을 찾아 한국관광에 대한 높은 관심을 드러냈다. 국내·외 여행사·항공사·지자체 등 총 27개 기관이 항공 할인, 여행 캐시백 등 다양한 이벤트를 진행하며 한국관광 홍보에 힘을 보탰다.

이에 앞서 13일 개최된 '자카르타 한국 트래블마트'에는 한국·인도네시아 양국의 관광업계에서 200여 명이 참가하여 573건의 상담을 통해 약 37억원에 달하는 예상매출 성과를 거두었다.

김지선 관광공사 자카르타 지사장은 "K컬처를 통해 형성된 인도네시아 소비자들의 한국에 대한 높은 호감도는 뷰티, 웰니스, 식문화 등 다양한 분야로 확산하고 있다"며 "이를 적극 활용해 한국을 매력적인 여행지로 각인시켜 인도네시아 내 한국 관광 붐을 이어가겠다"고 밝혔다.





