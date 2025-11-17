SK이노베이션, 새 에너지 지식 플랫폼 'ASK 이노' 선보여

국제유가·환율·전력가격 등 실시간 제공

AI 요약과 음성 기능 적용…접근성 높여

SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 122,400 전일대비 300 등락률 -0.24% 거래량 121,822 전일가 122,700 2025.11.17 11:19 기준 관련기사 '수도권 수소교통 허브' 성남 사송 액화수소 충전소 가동 기념식 개최SK온, 헝가리 부다페스트서 발달장애인 음악축제 개최SK이노베이션, 사회적기업 '에이트린'에 전과정평가 무상 지원 전 종목 시세 보기 close 이 자사 중심의 소식 전달을 넘어 에너지 산업 전반의 정보를 다루는 통합 지식 플랫폼을 선보였다.

SK이노베이션이 에너지 관련 지식과 최신 흐름을 쉽게 전달하는 새 뉴스룸 '애스크 이노(ASK inno)'를 17일 공개했다. 이번 개편은 올해 초 선언한 '종합 에너지 솔루션 기업' 정체성에 맞춰 진행됐다. 기업 소식 중심에서 산업 전반의 정보 허브로 방향을 넓힌 것이 특징이다.

서울 SK 서린빌딩. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

애스크 이노는 국제유가, 원·달러 환율, 천연가스·전력 가격 등 주요 에너지 지표를 실시간으로 확인할 수 있는 대시보드를 갖췄다. 에너지 시장의 변동성이 커지는 상황에서 이용자가 필요한 정보를 빠르게 파악할 수 있도록 돕기 위한 조치다.



콘텐츠 구성도 다양해졌다. 기존 뉴스룸이 주로 사업 현황과 내부 활동을 전달했다면, 애스크 이노는 에너지 분야의 최신 이슈 해설, 트렌드 분석, 전문가 칼럼 등 해설형 콘텐츠를 비중 있게 담는다.

AI 기술 적용도 확대됐다. 텍스트 콘텐츠를 자동으로 요약해 핵심 내용을 빠르게 확인할 수 있는 기능이 도입됐으며, 이동 중에도 기사를 들을 수 있도록 음성 변환 기능이 추가됐다.

SK이노베이션 측은 새 플랫폼을 통해 에너지 산업의 흐름과 주요 이슈를 설명하는 공적 정보 채널의 역할을 강화하겠다는 구상이다.

한편 SK이노베이션은 뉴스룸 개편을 기념해 뉴스레터 구독자 대상 경품 이벤트도 진행하고 있다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>