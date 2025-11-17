본문 바로가기
SK이노베이션, 새 에너지 지식 플랫폼 'ASK 이노' 선보여

오지은기자

입력2025.11.17 09:00

국제유가·환율·전력가격 등 실시간 제공
AI 요약과 음성 기능 적용…접근성 높여

SK이노베이션 이 자사 중심의 소식 전달을 넘어 에너지 산업 전반의 정보를 다루는 통합 지식 플랫폼을 선보였다.


SK이노베이션이 에너지 관련 지식과 최신 흐름을 쉽게 전달하는 새 뉴스룸 '애스크 이노(ASK inno)'를 17일 공개했다. 이번 개편은 올해 초 선언한 '종합 에너지 솔루션 기업' 정체성에 맞춰 진행됐다. 기업 소식 중심에서 산업 전반의 정보 허브로 방향을 넓힌 것이 특징이다.

서울 SK 서린빌딩. 연합뉴스

애스크 이노는 국제유가, 원·달러 환율, 천연가스·전력 가격 등 주요 에너지 지표를 실시간으로 확인할 수 있는 대시보드를 갖췄다. 에너지 시장의 변동성이 커지는 상황에서 이용자가 필요한 정보를 빠르게 파악할 수 있도록 돕기 위한 조치다.

콘텐츠 구성도 다양해졌다. 기존 뉴스룸이 주로 사업 현황과 내부 활동을 전달했다면, 애스크 이노는 에너지 분야의 최신 이슈 해설, 트렌드 분석, 전문가 칼럼 등 해설형 콘텐츠를 비중 있게 담는다.

AI 기술 적용도 확대됐다. 텍스트 콘텐츠를 자동으로 요약해 핵심 내용을 빠르게 확인할 수 있는 기능이 도입됐으며, 이동 중에도 기사를 들을 수 있도록 음성 변환 기능이 추가됐다.


SK이노베이션 측은 새 플랫폼을 통해 에너지 산업의 흐름과 주요 이슈를 설명하는 공적 정보 채널의 역할을 강화하겠다는 구상이다.


한편 SK이노베이션은 뉴스룸 개편을 기념해 뉴스레터 구독자 대상 경품 이벤트도 진행하고 있다.




오지은 기자 joy@asiae.co.kr
