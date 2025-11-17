본문 바로가기
무탠다드, 올해 누적 방문 2000만명…"방문객 수 2.3배 증가"

이민지기자

입력2025.11.17 08:36

외국인 고객 10명 중 7명은 MZ
온·오프라인 연계 통해 시너지 창출

무신사 자체브랜드(PB) '무신사 스탠다드'가 올해 1월부터 10월까지 오프라인 매장에 2000만명이 다녀갔다고 17일 밝혔다.


이는 전국 오프라인 매장 30곳의 방문객 수를 합산한 수치다. 일 평균 방문객 수로 환산해보면 매일 7만명가량이 전국 무신사 스탠다드 매장을 찾은 셈이다.

무신사 스탠다드 성수점 전경.

지난해 동기간(2024년 1~10월)과 비교했을 때 무신사 스탠다드 매장 수는 16개에서 30개로 약 1.9배 늘어났다. 방문객 수는 2.3배나 급증했다. 이달 하순 무신사 스탠다드 1호 매장인 홍대점 리뉴얼 확대 오픈과 더불어 신규 매장 출점까지 감안하면 2025년 연간으로 방문객 2500만 명을 돌파할 수 있을 것으로 전망된다.


지난 10월 한 달간은 325만 명으로 역대 월간 기준 최대 방문객 수를 달성했다. 이번 시즌 트렌드를 이끈 '시티 레저' 경량 패딩과 대규모 할인 행사 '25FW 슈퍼세일'의 흥행이 주효했다. 점포별로는 ▲롯데월드몰 잠실점 ▲롯데백화점 평촌점 ▲스타필드 수원점 등 대형 쇼핑몰 및 백화점에 입점한 매장들이 집객 기준 상위권을 차지했다.


무신사 스탠다드 매장 출점에 따른 온·오프라인 스토어 간 시너지 효과도 나타나고 있다. 무신사 스토어 회원 가입 데이터를 분석한 결과, 2025년 1~10월 누적으로 무신사 스탠다드 매장 내 큐알코드(QR코드)를 통한 신규 가입 회원 수는 전년 동기 대비 97%로 거의 2배 증가한 것으로 확인됐다.

외국인 관광객들의 관심도 높았는데 지난 10월에 서울 시내에 자리잡은 명동, 성수, 한남 3곳에서의 외국인 판매액 총액은 전년 동월 대비 약 49% 증가한 것으로 나타났다. 외국인 방문객을 연령별로 살펴보면 20대가 37%로 가장 높았고 10대와 30대까지 합친 'MZ세대' 고객이 70% 이상으로 집계됐다.


무신사 스탠다드 관계자는 "트렌디한 상품 기획력과 합리적인 가격을 기반으로 패션에서 경쟁력을 확보하는 한편 뷰티, 홈, 키즈 등 다양한 상품 라인업을 기반으로 오프라인에서 브랜드 경험을 강화한 것이 높은 고객 호응으로 이어졌다"라며 "2026년에도 국내와 해외 주요 상권을 중심으로 오프라인 매장을 더욱 확대하여 무신사 스탠다드의 브랜드 경쟁력을 더욱 높일 계획"이라고 말했다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr
