김병수 시장, '김포의 런던화' 초심으로 네트워크·성공해법 뚫었다

주런던대한민국대사관·영국문화원·호킨스 브라운 등

런던도시재생 핵심기관 방문…맞춤형 논의 진행

김병수 시장 "시기 연연 않고 초심으로 적극 나설 것"



김병수 김포시장이 김포의 도시재생 및 야간문화정책의 본격적 도입을 앞두고 세계적 선도 사례인 런던의 핵심비결을 짚고 실무 네트워크를 구축했다.

김병수 시장이 런던의 대표적 문화예술거리인 소호거리를 찾아 도시재생 성공 비결과 특징을 살피고 있다. 김포시 제공 AD 원본보기 아이콘

한강2콤팩트시티 조성과 김포원도심 도시재생을 앞두고 있는 김포의 도시경관을 세계적 수준으로 디자인하고 야간정책으로 김포의 새로운 경제를 이끌 단초를 세운 셈이다.

김포시 공무원과 시의원 등 총 18명으로 구성된 김포시 대표단은 지난 13일 런던 도시재생 및 야간정책을 성공적으로 이끈 기반이자 교류 주요 관문인 주런던대한민국 대사관과 east bank 지역 도시재생을 주도한 영국문화원을 방문했다. 14일에는 실무 주역인 호킨스 브라운 건축사를 찾는 등 런던 도시재생의 핵심 기관들을 연이어 거치며 김포의 도시재생과 야간정책 수립을 위한 맞춤형 논의를 빠르게 전개해 나갔다.

특히 대사관의 경우 기초지자체 실무진의 접근과 논의가 사실상 쉽지 않은 것을 감안, 대한민국대도시시장협의회 부회장으로 런던 네트워크를 맺은 김병수 시장이 김포 대표단을 이끌고 대사관을 찾아 실질적 정책 논의의 테이블을 열면서 런던 도시재생 및 야간정책의 핵심 비결을 진단할 수 있는 시간을 갖게 됐다.

대사관 미팅에서는 영국 정치 및 경제상황에 대한 이해를 기반으로 도시계획 기조, 과거와 현재로 비교해 본 런던의 도시재생, 런던 도시재생의 목표와 방향성, 야간정책의 배경과 범위 및 실질적 파급효과, 공공시설 야간운영 현주소와 정책의 협력 및 조정 부분 등 사실상 큰 틀부터 세부 요소까지 다양한 설명이 있었고, 이어진 질의응답을 통해 런던 사례를 참고해 김포의 특수성을 살리고 갈등을 해소할 수 있는 단서도 확보할 수 있게 됐다.

엘리자베스라인 지하철 안에서 관계자들의 설명을 듣고 있는 김병수 시장. 김포시 제공 원본보기 아이콘

김포시 대표단은 "펜데믹 이후 도시재생의 성공적 모델로서 갖춰야 할 필수요건" 등에 대해 질문했고, 대사관 측은 "인식의 변화가 있어 중심가 선호보다 작은 스케일의 여러 도시재생 모델이 진행 중이다. 큰 대회 개최 이후 시설 방치가 아닌 지속적 관리 및 유지 방안 구축의 선 계획 수립 및 실행이 중요하다"고 답변했다.

대표단은 영국 정부 왕립헌장에 따라 설립된 준정부 기관이자 세계 100여개국에서 활동 중인 영국문화원도 방문했다. east bank 일대를 재생하는 사업에 참여한 대표기관으로, 본사를 east bank로 이전한 영국문화원이 런던 올림픽 확정 이후 도시재생을 위해 함께 이전한 런던 대학 UCL, BBC 스튜디오스 등과 함께 지속적으로 협업, east bank를 국제경쟁력을 지닌 지역으로 발돋움하게 된 성공 전략을 청취, 실제 성과를 직접 눈으로 확인하는 시간을 가졌다.

'2012 런던 올림픽 방송센터' 설계 및 영국 최대 규모 패시브하우스 조성, 런던 내 교통허브 설계 및 확장 등 대형 프로젝트를 담당해 온 영국의 대표적인 유명 건축 디자인 스튜디오인 호킨스 브라운에서는 더욱 현장감 있는 실질적인 논의가 오갔다. 지하철 라인과 역사의 디자인 건설 시 고려했던 점과 도심에서 큰 공사가 진행될 경우 시민에게 큰 피해 없이 공사를 빠르게 진행할 수 있는 비결부터 도시재생과 야간도시정책사업 진행시 우선 원칙으로 두어야 할 부분 등을 논했다. 특히 김포를 방문한 바 있는 호킨스 브라운 측은 김포원도심 도시재생 자문에 관심을 보이며, 지속적인 소통을 이어나갈 의지를 밝혔다.

영국문화원 관계자의 설명을 듣고 있는 김병수 시장과 대표단. 김포시 제공 원본보기 아이콘

김병수 시장은 "한강2콤팩트시티, 원도심 도시재생 등으로 제2도약의 기회를 맞고 있는 김포에 지금 필요한 것은 대외적 경쟁력을 확보할 수 있는 구체적 방안 수립"이라며 "다각도에서 김포의 발전을 이끌 방안을 끊임없이 모색하고 시도해야 한다. 김포의 경쟁력 확보를 위해서라면 시기에 연연하지 않고 초심으로 적극 나설 것"이라고 강조했다.

한편, 김포시 대표단은 기관 면담 등을 통해 확인한 런던 도시재생 및 야간정책 핵심 비결을 김포 구도심과 한강변 일대의 도시재생 및 야간경관 조성사업에 접목할 수 있도록 현장 분석 및 전문가 자문에도 철저히 나선다는 계획이다.





김포=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



