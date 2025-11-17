[클릭 e종목]"이수페타시스, 시장기대치 웃돈 3분기 실적"

키움증권은 17일 이수페타시스 이수페타시스 007660 | 코스피 증권정보 현재가 111,100 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 119,400 2025.11.17 개장전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"이수페타시스, 공급자 우위 시장…목표가 ↑"코스피 시총 규모별 지수 정기변경…7개 종목 대형주 편입[클릭 e종목]"이수페타시스, 다중적층 비중 확대에 실적 성장 기대…목표가↑" 전 종목 시세 보기 close 에 대해 올해 3분기 실적이 시장 기대치를 웃돌았다고 분석했다.

이수페타시스는 3분기에 매출액 2961억원, 영업이익 584억원을 기록했다. 지난해 같은 기간보다 각각 43%, 126% 늘어난 규모다.

김소원 키움증권 연구원은 "영업이익은 시장 기대치인 490억원을 웃돌았다"며 "다층회로기판(MLB) 공급 부족에 따른 생산능력 제약에도 고부가 제품 공급 확대를 통해 양적, 질적 성장을 이어갔다"고 설명했다.

이어 "G사향 인공지능(AI) 가속기용 신제품을 출하하면서 성장을 견인했다"며 "해당 제품은 초기 단계부터 고객사와 개발한 고사양 제품으로 수익성을 개선하는 데 긍정적인 영향을 주고 있다"고 덧붙였다.

이수페타시스가 올해 4분기에 매출액 3128억원, 영업이익 611억원을 달성할 것으로 추정했다. 전년 동기 대비 각각 38%, 140% 증가할 것으로 내다봤다.

김 연구원은 "4분기에도 G사향 AI 가속기용 제품 공급이 확대되며 믹스 개선이 이어질 것"이라고 기대했다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



