본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

증시

[뉴욕증시]기술주 저가매수로 빅테크 반등 시도…혼조 마감

김형민기자

입력2025.11.15 09:31

수정2025.11.15 09:34

시계아이콘00분 47초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

기술주 중심 나스닥, 0.13% 올라
약세로 출발했지만, 차츰 낙폭 만회
'AI 주도' 엔비디아·MS, 반등 견인
19일 엔비디아 실적 발표 주목

최근 주가의 낙폭이 컸던 빅테크(대형 기술기업) 종목들이 반등을 시도하며 뉴욕증시가 14일(현지시간) 혼조로 마감했다.


미국 뉴욕 증권거래소(NYSE)에서 한 트레이더가 시황판을 쳐다보고 있다. 연합뉴스

미국 뉴욕 증권거래소(NYSE)에서 한 트레이더가 시황판을 쳐다보고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

이날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 309.74포인트(-0.65%) 내린 47,147.48에 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 3.38포인트(-0.05%) 내린 6,734.11에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 30.23포인트(0.13%) 오른 22,900.59에 각각 마감했다.

인공지능(AI) 관련주에 대한 고평가가 논란을 빚은 전날 약세로 마감했던 뉴욕증시는 이날도 개장 직후 약세로 출발했다. 하지만 개장 초반 저가 매수세가 빠르게 유입되면서 주가지수가 낙폭을 만회했다. 이에 따라 3거래일 연속 약세 흐름을 보였던 나스닥 지수는 강세로 마감했다.


AI 시장을 주도하는 종목인 엔비디아와 마이크로소프트(MS)가 각각 1.77%, 1.37% 오르며 이날 반등을 주도했다. 팰런티어(1.09%), 오라클(2.43%) 등 최근 매도세가 집중됐던 다른 AI 종목들도 하락 흐름을 멈추고 상승했다.


'AI 거품론'을 둘러싼 논란이 월가에서 이어지고 있는 상황에서 일부 투자자들은 최근 주가 하락을 매수 기회로 판단한 것으로 풀이된다. 영화 '빅 쇼트'의 실제 인물로 유명한 투자자 마이클 버리는 빅테크가 AI 칩의 유효 사용기간을 실제보다 길게 평가해 이익을 부풀리는 방식으로 분식회계를 저지르고 있다고 주장해 월가 안팎에서 AI 거품 논란을 키웠다.

투자자들은 오는 19일 엔비디아의 실적 발표가 AI 거품론 논란을 판단하는 데 중요한 준거를 제시할 것으로 보고 예의주시하고 있다. 호라이즌 인베스트먼트의 마이크 딕슨 리서치·퀀트전략 수장은 "다음 주 엔비디아 실적 발표가 대형 이벤트가 될 것"이라며 "실적이 실망스럽다면 (주가에) 징벌이 뒤따를 수 있겠지만, 오늘 봤던 것처럼 저가 매수세가 바로 유입돼 상황을 안정화시킬 수 있다"라고 말했다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

어쩐지 길거리에 외국인들 많더라…몰려드는 방한객에 호텔 매출도 뛰었다 어쩐지 길거리에 외국인들 많더라…몰려드는 방한... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

샤넬 입던 파리지앵들, 2000원짜리 중국 옷에 흔들흔들

"꿈은 6.5평에서 시작됐다"…관광 필수 편집숍 빔즈 창업자의 철학

식욕 감소는 '입덧'처럼 찾아왔다

'겨울 전쟁' 포문 연 스타벅스…시즌메뉴 조기 출시, 왜?

빌리 아일리시, 일론 머스크에 "한심한 겁쟁이…기부 좀 해"

몰려드는 방한 관광객…호텔가, 투숙객·객단가 뛰었다

AI랠리서 소외됐었는데…주가 5배 뛴 샌디스크

새로운 이슈 보기