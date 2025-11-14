동해시, 가을 캠핑 명소서 힐링 만끽…무릉별유천지 등 최대 50% 할인

동해시가 추천하는 감성 캠핑지



강원도 동해시는 깊어가는 가을 정취 속에 자연과 함께하는 힐링 여행을 즐길 수 있는 다양한 캠핑 명소를 시민과 관광객에게 소개하고, 캠핑객 대상 관광지 할인 혜택을 연계해 지역관광 활성화에 나선다.

동해시에는 △추암오토캠핑장 △무릉계곡 힐링캠프핑장 등 개성 있는 캠핑장이 자리하고 있어, 계절마다 색다른 매력의 캠핑을 즐길 수 있다.

특히 추암오토캠핑장은 동해의 대표 해안 캠핑 명소로, 어느 사이트에서도 촛대바위를 조망할 수 있는 것이 특징이다. 텐트 문을 열면 바로 바다가 펼쳐지는 특별한 풍경과 일출의 장관은 캠퍼들에게 큰 인기를 끌고 있으며, 인근 산책로와 관광지 접근성도 뛰어나 가족 단위 여행객에게 사랑받고 있다.

무릉계곡 힐링캠프장은 울창한 소나무 숲과 청정한 계곡이 어우러진 아늑한 숲속 캠핑장으로, 자연 속에서 여유와 휴식을 원하는 캠퍼들에게 안성맞춤이다. 특히 단풍철을 맞은 지금, '신선이 노닐었다'고 전해지는 무릉도원의 절경 속에서 가을 정취를 만끽할 수 있다.

한편, 시는 캠핑장을 이용하는 관광객을 대상으로 무릉별유천지 입장료 50% 할인과 체험시설 4종 및 수상레저시설 이용료 30% 할인 등 다양한 혜택을 제공하고 있다. 이를 통해 캠핑과 함께 지역 대표 관광지 체험을 연계한 체류형 관광 활성화를 추진 중이다.

또한, 캠핑이 부담스러운 여행객은 무릉계곡 내 친환경 숙박시설 '무릉건강숲'에서 힐링·치유 프로그램을 체험하거나, 망상리조트에서 쾌적한 해변 숙박을 즐기며 동해의 사계절 매력을 느낄 수 있다.

동해시 관계자는 "캠핑과 관광을 함께 즐길 수 있는 동해시의 다양한 힐링 명소를 통해 시민과 관광객 모두가 사계절 내내 머물고 싶은 체류형 힐링 도시 동해를 경험하길 바란다"고 말했다.





