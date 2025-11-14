카카오뱅크, '응모하고 혜택받기' 누적 이용자수 140만명 돌파

출시 7개월만

OTT 구독권, 문화상품권, 호텔 뷔페 식사권 등 풍성한 선물 이벤트 진행

카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 22,350 전일대비 200 등락률 -0.89% 거래량 123,939 전일가 22,550 2025.11.14 09:48 기준 관련기사 카카오뱅크, 금융권 최초 AI 품질관리 프레임워크 도입카카오뱅크, '26주적금with키움증권' 출시… "저축과 투자를 한 번에"카카오뱅크, 친환경 기부 마라톤 'Save Race 2025' 성료 전 종목 시세 보기 close 가 지난 4월 선보인 '응모하고 혜택받기' 서비스가 출시 7개월 만에 누적 이용자 140만 명을 돌파했다고 14일 밝혔다.

'응모하고 혜택받기'는 카카오뱅크 제휴사의 이벤트에 고객이 응모해 당첨 시 혜택을 받는 서비스로, 고객에게는 여가생활 기회를, 제휴사에는 홍보 효과를 제공하는 '윈윈' 구조다.

카카오뱅크는 그동안 100회 이상 제휴 캠페인을 진행했으며, 1만 명 이상의 고객이 공연·영화·숙박권 등 다양한 문화 혜택을 받았다. 이를 금액으로 환산하면 약 2억 3000만 원 규모다.

가장 높은 참여율을 기록한 캠페인은 5월 진행된 '서울재즈페스티벌 2025'로 약 10만 명이 응모했다. '영화 드래곤 길들이기'(6만 명), '뮤지컬 원스'(5만 명) 등도 높은 참여를 기록했다.

카카오뱅크는 이용자 확대를 기념해 특별 이벤트를 진행하고 있다. 12일부터 16일까지는 당첨자 100명을 뽑아 '티빙 OTT 6개월 구독권'을 선물로 제공하며, 17일부터 23일까지는 응모 선정 고객 10명에게 '문화상품권 50만원권'을 지급한다. 24일부터 11월 말까지는 진행되는 이벤트에는 '신라호텔 더 파크뷰 2인 식사권'을 20명의 고객에게 선물할 예정이다.

'응모하고 혜택받기'는 카카오뱅크 앱의 '혜택탭'을 통해 참여할 수 있다.

카카오뱅크는 "'응모하고 혜택받기'는 단순 이벤트 참여를 넘어 문화생활 트렌드로 자리 잡고 있다"며 "앞으로 제휴 영역을 확대해 더 다양한 즐거움과 혜택을 제공하겠다"고 말했다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>