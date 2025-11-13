본문 바로가기
가평군, 강병옥 위원장 지역 농업 활성화 기여 인정 '농업인의 날' 산업포장 영예

이종구기자

입력2025.11.13 18:00

경기 가평군은 강원도 원주시에서 지난 11일 열린 제30회 농업인의 날 기념식에서 설악면 초롱이둥지마을 강병옥 위원장이 산업포장을 수상했다고 13일 밝혔다.

가평군 설악면 초롱이둥지마을 강병옥 위원장이 지난 11일 강원도 원주시에서 열린 제30회 농업인의 날 기념식에서산업포장을 수상하고 있다. 가평군 제공

가평군 설악면 초롱이둥지마을 강병옥 위원장이 지난 11일 강원도 원주시에서 열린 제30회 농업인의 날 기념식에서산업포장을 수상하고 있다. 가평군 제공

농림축산식품부가 주관한 이번 기념식은 농업인의 성과를 기리고, 지역 농업·농촌 발전에 기여한 유공자를 격려하기 위해 개최됐다.


이날 산업포장을 받은 강병옥 위원장은 수년간 지역 농촌의 체험관광과 주민 참여 프로그램을 기획·운영하며, 마을 자원을 활용한 농업 활성화와 농가 소득 증대에 기여해 왔다.

강 위원장은 "이번 수상은 마을 주민들과 함께 노력한 결실이며, 앞으로도 지역 농업이 지속적으로 발전할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 소감을 밝혔다.





가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

