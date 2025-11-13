신동화 구리시의장, 제354회 정례회 주요 현안 설명

신동화 의장, 의정 브리핑



경기 구리시의회(의장 신동화)는 13일 의회 멀티룸에서 의정 현안브리핑을 열고 오는 20일부터 20일간 열리는 제354회 제2차 정례회에서 다룰 주요 의제와 시정 현안에 대한 입장을 밝혔다.

신동화 의장은 이 자리에서 ▲제354회 제2차 정례회 개요 및 의원발의 조례안 ▲'하남(황산) 대형 활어 유통인 유치' 행정사무조사 결과 ▲경기도와 서울특별시 간 관할구역 변경(안) 등 주요 현안 전반을 설명했다

제354회 제2차 정례회는 11월 20일부터 12월 9일까지 진행되며, 집행기관의 2026년도 주요업무계획 보고, 주요시설 현장확인, 예산결산특별위원회 활동, 시정질문 및 답변 등 구리시 주요 정책 전반에 대한 심도 있는 점검이 이루어질 예정이다.

이번 정례회 본회의에는 구리시 돌봄 통합지원, 신생아 및 다자녀 가정 지원, 학교 밖 청소년 지원, 다회용기 사용 활성화 지원 등 시민 생활과 밀접한 총 5건의 의원 발의 조례안이 상정될 예정이다.

지난 제353회 임시회에서 채택된 '하남(황산) 대형 활어 유통인 유치 관련 업무' 행정사무조사 결과보고서에는 총 5건의 시정 및 처리 요구사항이 담겼다.

주요 요구사항으로는 엄정한 감사를 통한 행정 책임 규명, 기능 상실 건축물의 책임 규명 및 원상복구 조치, 조례 해석 명확화 및 절차 확립, 상생과 소통 기반 마련 등이 포함됐다. 신 의장은 이번 결과보고서 채택을 계기로 집행부의 적극적인 지도감독을 통해 유사 사례가 재발되지 않기를 당부했다.

신동화 의장은 '경기도와 서울특별시 간 관할구역 변경(안)', 즉 서울 편입 문제에 대해 신중한 입장을 표명하며 GH(경기주택도시공사)의 구리 이전 절차 신속 추진을 최우선 과제로 강조했다.

신 의장은 "구리 시민의 약 67%가 서울 편입을 찬성하고 있지만, 서울 편입은 신중한 검토가 필요하다"며 "연간 80억원의 지방세 수입과 고용 창출 효과가 기대되는 GH 이전이 구리시가 최우선으로 삼아야 할 추진 과제"라고 밝혔다.

더불어 서울 편입을 계속 주장할 경우, 지난 10월 국회에서 개정안이 통과되어 탄력을 받게 된 구리교육청 분리 신설의 명분이 약해질 수 있다는 점도 엄중하게 경고했다.

신동화 의장은 "이번 정례회는 제9대 의회의 마지막 정례회로 3년 반 동안 달려온 구리시의회의 의정활동을 망라하여 구리시 발전을 위한 합리적이고 건설적인 대안을 제시하고자 한다"며 "앞으로도 구리시의 주요 현안 해결을 위해 더욱 노력할 것이며, 구리시의 성장잠재력을 높이는 일을 최우선으로 하겠다"고 말했다.

한편, 구리시의회 제354회 제2차 정례회 본회의 및 특별위원회 활동은 11월 20일 오전 10시부터 구리시의회 유튜브를 통해 생방송으로 시청할 예정이다.





구리=이종구 기자



