[특징주]루닛, '적자 확대' 우려에↓

13일 오후 2시 정각 기준 인공지능(AI) 바이오업체 루닛 루닛 328130 | 코스닥 증권정보 현재가 39,650 전일대비 7,650 등락률 -16.17% 거래량 1,785,276 전일가 47,300 2025.11.13 14:09 기준 관련기사 루닛-리벨리온, 글로벌 AI 사업개발 협력 MOU[실전재테크]'버블론' AI주식, 투자해도 괜찮을까뇌질환 AI플랫폼 퍼플에이아이, 중기부 딥테크 팁스 선정 전 종목 시세 보기 close 주가는 코스닥시장에서 전일 종가 대비 16.65% 떨어진 3만9425원을 기록하고 있다. 해가 갈수록 적자 규모가 커지면서 흑자전환 시기가 늦춰질 것이란 우려 때문으로 보인다.

루닛은 대표 제품인 AI 암 진단 플랫폼 '루닛 인사이트'와 AI 암 치료 바이오마커 플랫폼 '루닛 스코프', 그리고 100% 자회사 '볼파라'를 통해 매출을 일으키고 있다.

연결 재무제표 기준 루닛 매출(영업수익)은 2023년 251억원, 2024년 542억원, 올해 3분기 말까지 567억원을 기록했다. 하지만 영업적자도 2023년 422억원, 2024년 679억원으로 커졌다. 올해 3분기까지 영업적자 규모는 635억원으로, 연간 적자가 800억원에 육박할 전망이다.

앞서 루닛은 2022년 기업공개(IPO) 당시 2024년 흑자전환을 목표로 제시했다. 하지만 이후 목표 시기를 2025년, 2027년으로 두 차례 늦췄다. 최근 전체 인력 15%가량을 줄이는 구조조정을 하는 등 자구 노력을 하고 있다.





