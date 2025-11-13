본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

특징주

[특징주]루닛, '적자 확대' 우려에↓

조시영기자

입력2025.11.13 14:01

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

13일 오후 2시 정각 기준 인공지능(AI) 바이오업체 루닛 주가는 코스닥시장에서 전일 종가 대비 16.65% 떨어진 3만9425원을 기록하고 있다. 해가 갈수록 적자 규모가 커지면서 흑자전환 시기가 늦춰질 것이란 우려 때문으로 보인다.


루닛은 대표 제품인 AI 암 진단 플랫폼 '루닛 인사이트'와 AI 암 치료 바이오마커 플랫폼 '루닛 스코프', 그리고 100% 자회사 '볼파라'를 통해 매출을 일으키고 있다.

연결 재무제표 기준 루닛 매출(영업수익)은 2023년 251억원, 2024년 542억원, 올해 3분기 말까지 567억원을 기록했다. 하지만 영업적자도 2023년 422억원, 2024년 679억원으로 커졌다. 올해 3분기까지 영업적자 규모는 635억원으로, 연간 적자가 800억원에 육박할 전망이다.


앞서 루닛은 2022년 기업공개(IPO) 당시 2024년 흑자전환을 목표로 제시했다. 하지만 이후 목표 시기를 2025년, 2027년으로 두 차례 늦췄다. 최근 전체 인력 15%가량을 줄이는 구조조정을 하는 등 자구 노력을 하고 있다.

[특징주]루닛, '적자 확대' 우려에↓
AD
원본보기 아이콘




조시영 기자 ibpro@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다[날씨는 죄가없다]④ "앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"큰 장 섰다"…관세 전면 폐지한 홍콩韓은 존재감도 없네

긴 양말 같은데 35만원?…'아이폰 포켓'에 쏟아진 혹평

아내 떠나고 섬망 증세 악화설…조두순, 또 거주지 무단 이탈

러시아 공산당, 김정은에 레닌상 수여…"양국 우정 지속 강화"

"바가지 요금에 운전도 거칠어…한국 가면 택시 조심" 日서 때아닌 조명

"퇴근하면 피곤, 음쓰 버리기·빨래 다 해주세요"…돈 주고 청소 시키는 2030

대출 규제에 전세 갱신 증가…'강제경매' 확 줄었다

새로운 이슈 보기