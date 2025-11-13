본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

광명시, '광명지식상점' 겨울특강 참가자 28일까지 모집

정두환기자

입력2025.11.13 13:59

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

AI 시대 역량·태도, 내년 소비트렌드 전망 등 구성

경기도 광명시 평생학습원은 '광명지식상점' 겨울 특강 참가자를 오는 28일까지 모집한다.

광명시, '광명지식상점' 겨울특강 참가자 28일까지 모집
AD
원본보기 아이콘

'AI×트렌드로 여는 2026 시그널'을 주제로 한 이번 특강은 2회 차로 구성된다. 급변하는 인공지능(AI) 시대 속 개인이 갖춰야 할 역량과 태도를 탐색하고, 2026년 소비 트렌드를 중심으로 사회·경제적 변화를 전망하는 인사이트 특강으로 구성했다.


다음 달 1일에는 'AI시대, 성공하는 사람의 시크릿 성공 레시피'를 주제로 특강이 열린다. 조용민 ㈜언바운드랩데브 대표(전 구글코리아 상무)가 강연을 맡는다.

두 번째 특강은 다음달 8일 '트렌드 코리아 2026:호스 파워(HORSE POWER)'를 주제로 열린다. '트렌드 코리아 2026'의 공저자인 최지혜 트렌드코리아 소비트렌드센터 연구위원이 강사로 나서 내년 한국 소비시장의 변화와 사회·경제적 흐름을 분석하고 미래를 준비하기 위한 트렌드 감각과 통찰을 공유한다.


특강 모집 인원은 240명이다. 참가 희망자는 광명시 평생학습 플랫폼 '광명e지'에서 선착순으로 신청하면 된다.


한편 '광명지식상점'은 시민의 관심사와 일상에 기반한 맞춤형 평생학습 프로그램으로, 지난해부터 상·하반기로 정례화해 운영 중이다. 올해 하반기에는 470여 명의 시민이 참여해 미래기술, 직무역량, 재무설계, 인문성찰, 관계학습, 시민학습 등 7개 분야에서 29개 프로그램을 수강 중이다.

자세한 사항은 광명시 평생학습 플랫폼 '광명e지' 공지사항을 확인하거나 평생학습원 학습정책팀으로 문의하면 안내받을 수 있다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다[날씨는 죄가없다]④ "앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"큰 장 섰다"…관세 전면 폐지한 홍콩韓은 존재감도 없네

긴 양말 같은데 35만원?…'아이폰 포켓'에 쏟아진 혹평

아내 떠나고 섬망 증세 악화설…조두순, 또 거주지 무단 이탈

러시아 공산당, 김정은에 레닌상 수여…"양국 우정 지속 강화"

"바가지 요금에 운전도 거칠어…한국 가면 택시 조심" 日서 때아닌 조명

"퇴근하면 피곤, 음쓰 버리기·빨래 다 해주세요"…돈 주고 청소 시키는 2030

대출 규제에 전세 갱신 증가…'강제경매' 확 줄었다

새로운 이슈 보기