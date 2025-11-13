광명시, '광명지식상점' 겨울특강 참가자 28일까지 모집

AI 시대 역량·태도, 내년 소비트렌드 전망 등 구성

경기도 광명시 평생학습원은 '광명지식상점' 겨울 특강 참가자를 오는 28일까지 모집한다.

'AI×트렌드로 여는 2026 시그널'을 주제로 한 이번 특강은 2회 차로 구성된다. 급변하는 인공지능(AI) 시대 속 개인이 갖춰야 할 역량과 태도를 탐색하고, 2026년 소비 트렌드를 중심으로 사회·경제적 변화를 전망하는 인사이트 특강으로 구성했다.

다음 달 1일에는 'AI시대, 성공하는 사람의 시크릿 성공 레시피'를 주제로 특강이 열린다. 조용민 ㈜언바운드랩데브 대표(전 구글코리아 상무)가 강연을 맡는다.

두 번째 특강은 다음달 8일 '트렌드 코리아 2026:호스 파워(HORSE POWER)'를 주제로 열린다. '트렌드 코리아 2026'의 공저자인 최지혜 트렌드코리아 소비트렌드센터 연구위원이 강사로 나서 내년 한국 소비시장의 변화와 사회·경제적 흐름을 분석하고 미래를 준비하기 위한 트렌드 감각과 통찰을 공유한다.

특강 모집 인원은 240명이다. 참가 희망자는 광명시 평생학습 플랫폼 '광명e지'에서 선착순으로 신청하면 된다.

한편 '광명지식상점'은 시민의 관심사와 일상에 기반한 맞춤형 평생학습 프로그램으로, 지난해부터 상·하반기로 정례화해 운영 중이다. 올해 하반기에는 470여 명의 시민이 참여해 미래기술, 직무역량, 재무설계, 인문성찰, 관계학습, 시민학습 등 7개 분야에서 29개 프로그램을 수강 중이다.

자세한 사항은 광명시 평생학습 플랫폼 '광명e지' 공지사항을 확인하거나 평생학습원 학습정책팀으로 문의하면 안내받을 수 있다.





