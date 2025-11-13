서울오페라페스티벌 18일 개막…'피가로의 결혼' 전막 공연

2025 서울오페라페스티벌이 오는 18~22일 서울 강동아트센터에서 개최된다.

서울오페라페스티벌은 오페라를 일반 대중이 쉽게 접할 수 있도록 기획돼 올해 10회째를 맞는다. 노블아트오페라단과 서울오페라페스티벌조직위원회가 주최하고 강동문화재단과 노블아트오페라단이 주관, 서울특별시가 후원한다.

올해 축제는 소극장 코미디 오페라 '버섯피자(18일)'를 시작으로, 대중에게 친숙한 아리아와 중창을 한자리에서 감상할 수 있는 '그랜드오페라갈라쇼(20일)', 모차르트의 걸작 오페라 '피가로의 결혼' 전막 공연(22일)으로 꾸며진다. '피가로의 결혼' 전막 공연 전날에는 리허설 오픈데이(21일)가 마련된다.

오페라 '버섯피자' 공연 장면 [사진 제공= 서울오페라페스티벌조직위원회]

'버섯피자'는 현대 희극 오페라의 대가인 세이모어 바랍의 블랙 코미디 오페라다. 남편 포르마죠를 독살하고 연인 스콜피오와의 새로운 삶을 꿈꾸는 볼룹뚜아와 그의 여동생 포비아까지 4명의 인물을 중심으로 이야기가 전개된다. 이소연(볼룹뚜아), 김향은(포비아), 염현준(포르마죠), 신하섭(스콜피오)이 출연한다.

20일 그랜드오페라갈라쇼에는 소프라노 김신혜와 김은희, 테너 신상근과 손지훈, 바리톤 이동환, 일본 소프라노 이천혜 등이 출연한다.

21일 피가로의 결혼 리허설 오픈데이는 200석 한정으로 마련된다. 객석에서 실제 리허설 과정을 생생히 지켜볼 수 있다.

22일 전막 공연 30분 전에는 국립오페라단 서상화 경영관리팀장이 피가로의 결혼의 줄거리, 등장인물, 주요 아리아와 중창곡 등을 소개해 작품의 이해를 돕는다.

오페라 '피가로의 결혼' 공연 장면 [사진 제공= 서울오페라페스티벌조직위원회]

오페라 '피가로의 결혼'은 모차르트의 대표작으로 사랑과 계략이 얽힌 인간 군상을 유쾌하게 풀어낸 작품이다. 알마비바 백작의 하인인 피가로와 수잔나의 결혼을 앞두고 벌어지는 사건을 다룬다. 알마비바 백작은 수잔나를 마음에 품고 결혼을 막고 싶어하지만 백작의 흑심을 눈치챈 피가로가 계략을 꾸며 백작을 골탕먹인다.

최병혁(피가로), 이동민(수잔나), 정승기(알마비바 백작), 손주연(백작부인), 박준혁(바르톨로), 김세린(케루비노), 황혜재(마르첼리나), 원유대(바질리오·돈 크루지오), 박소현(바르바리나) 등이 출연한다.

신선섭 서울오페라페스티벌 예술총감독은 "2025 서울오페라페스티벌은 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 다양한 프로그램을 통해 오페라에 대한 접근성을 높이고 나아가 문화예술계에 상생과 활력의 계기를 마련하고자 한다"며 "이번 축제를 통해 오페라가 관객들에게 위로와 감동의 순간을 제공하길 바란다"고 밝혔다. 신선섭 감독은 "앞으로도 서울오페라페스티벌은 오페라의 대중화를 넘어 많은 젊은 음악인들의 활로를 열고 대한민국의 대표 문화축제로 함께할 것"이라고 덧붙였다.





