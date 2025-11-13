보성군, 지방세ㆍ세외수입 체납액 징수대책보고회 개최

맞춤형 징수·고액 체납자 강력 제재, 재정건전성 강화



전남 보성군은 지난 12일 군청 소회의실에서 서형빈 부군수 주재로 '2025년 세외수입ㆍ지방세 체납액 징수대책 보고회'를 개최했다고 밝혔다.

이날 보고회에는 서형빈 부군수를 비롯해 세외수입 관련 부서 팀장과 읍면 지방세 담당 팀장 등 46명이 참석해 체납액 현황, 체납 원인 분석, 고액·고질 체납자 징수대책 등을 공유하고, 다각적이고 효율적인 체납 해소 방안을 논의했다.

군에 따르면, 올해 10월 말 기준 지방세 체납액이 12억 원, 세외수입 체납액이 15억 원 에 이르며, 이번 12월 말까지 체납액 일제 정리 기간을 운영함으로써 전 행정력을 집중해 체납액 징수에 나설 계획이다.

이번 보고회에서는 특히 체납자의 유형을 단순 체납자·생계형 체납자·고액·고질 체납자로 구분해 맞춤형 대응 전략을 강조했다. 단순 체납자에 대해서는 자진 납부 독려 문자를 발송하고, 생계형 체납자에는 분할 납부 유도 등 유연하고 탄력적인 징수 활동을 펼친다.

반면, 고액ㆍ고질 체납자에게는 부동산과 채권 압류, 출국 금지, 관허사업 제한, 차량번호판 영치 등 강도 높은 행정 제재를 적극 시행할 예정이다.

서형빈 부군수는 "경기 침체 등으로 징수 여건이 녹록지 않지만, 지방세와 세외수입은 지역 발전을 위한 핵심 자주재원"이라며 "전 부서가 협력해 한마음으로 적극적이고 강력한 징수 활동을 펼쳐 달라"고 당부했다.





