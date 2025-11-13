종로구, 15일 청계천서 ‘육의전 축제 식스센스 페스타’

장통교 일원서 전통·현대 결합 축제 열려

서울 종로구(구청장 정문헌)가 오는 15일 오후 1시부터 청계천 장통교 일원(관철동 젊음의 거리)에서 ‘2025년 육의전 축제 식스센스 페스타(Six Sense Festa)’를 개최한다.

육의전축제 포스터. 종로구 제공.

‘육의전’은 조선시대 국가 물품을 공급할 권리를 가진 여섯 개 상점으로, 지전(한지), 어물전(수산물), 포전(삼베), 선전(비단), 면포전(면포), 면주전(명주)을 일컫는다. 종로구는 육의전이 지닌 역사와 상징성을 현대적으로 재해석해 종로청계관광특구 상권을 활성화하고 주민과 관광객이 함께 즐길 수 있는 체험형 축제로 꾸몄다.

올해 축제는 ‘여섯 가지 감각’을 주제로 공연마당, 전통 육의전 마당, 현대 육의전 마당, 이벤트 마당 등으로 구성된다. 공연마당에서는 케이팝 커버 무대, 마술, 가요 공연이 펼쳐지고, 전통 육의전 마당은 선전·면포전 등 전통 시장을 현대적으로 재현해 전시한다.

현대 육의전 마당에는 의료기기, 귀금속, 수족관, 문구완구상가 등 청계천 상인들이 참여해 판매·홍보부스와 푸드트럭을 운영한다. 전통혼례 복장 체험, 전통놀이(딱지·공기놀이·제기차기·투호), 페이스페인팅, 종이 갓 만들기, 누에고치 실 잣기 등 다양한 체험 프로그램도 마련됐다.

이벤트 마당에서는 인공 눈으로 ‘첫눈 오는 거리’를 연출하고 포토존을 설치해 방문객이 추억을 남길 수 있다. 종로구 공식 사회관계망서비스(SNS)에서 ‘#관철동젊음의거리’ 해시태그를 인증하거나 좋아요, 댓글 참여를 하면 현장 포토부스에서 스티커 사진을 촬영할 수 있다.

행사 당일 오후 5시부터 자정까지 삼일교~광교 450m 구간의 차량 통행이 전면 통제된다. 구는 교통 인력을 현장에 배치하고, 방문객에게 대중교통 이용을 권장하고 있다.

정문헌 종로구청장은 “전통의 가치 위에 창의적인 아이디어와 새로운 콘텐츠를 더해 종로청계관광특구의 발전을 지속적으로 모색하겠다”며 “종로의 역사와 현대 감각이 어우러지는 육의전 축제를 즐겨보길 바란다”고 말했다.





김민진 기자



