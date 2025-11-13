더블유에스아이 "이지메디봇, 유럽 19개국 자궁거상 로봇 특허 등록결정"

더블유에스아이 더블유에스아이 299170 | 코스닥 증권정보 현재가 2,665 전일대비 440 등락률 +19.78% 거래량 14,397,313 전일가 2,225 2025.11.13 10:59 기준 관련기사 [클릭 e종목]"더블유에스아이, 의료용AI 로봇 사업 본궤도 진입"더블유에스아이, 일회용 기관지 내시경 출시…"심혈관 부문 신사업 확대"더블유에스아이 "인트로바이오파마 GLP-1 비만치료제 제형 확립" 전 종목 시세 보기 close 는 자회사 이지메디봇이 개발 중인 전자동 자궁거상 로봇 수술기에 대해 유럽특허청(EPO)으로부터 등록결정서를 접수했다고 13일 밝혔다.

이번 등록 결정은 '자궁거상기'에 대한 것으로 특허 등록공개 예정일은 오는 26일이다. 회사는 독일·프랑스·이탈리아·스페인 등 유럽연합 18개국 및 영국을 포함한 총 19개국에 대한 국가별 특허등록을 동시에 진행하고 있다.

회사는 2026년 상반기 중 해당 국가들의 최종 특허 등록을 완료할 예정이다. 유럽 특허 출원과 동시에 진행한 미국 특허 출원도 현재 심사 중이며 내년 상반기 이내에 등록 결과가 공개될 예정이다. 이로써 이지메디봇은 국내·유럽·미국 등 주요 의료기기 시장에서 지식재산권 확보를 위한 기반을 마련했다.

이지메디봇이 개발한 '유봇(U-BOT)'은 자궁 거상 작업을 자동화하는 세계 최초의 산부인과 복강경 수술용 어시스트 로봇이다. 현재 식품의약품안전처 제품허가를 진행 중이며, 내년 상반기 품목허가 완료 이후 유럽 및 미주 시장 진출을 위해 유럽안전인증(CE) 및 미국 식품의약국(FDA) 승인도 준비할 계획이다.

더블유에스아이 관계자는 "유럽 19개국 특허 등록을 통해 글로벌 시장 진출의 발판을 마련했다"며 "2026년 하반기부터는 유럽 및 미국 시장을 중심으로 본격적인 수출에 나설 것"이라고 밝혔다.

한편 이지메디봇은 유봇에 이어 2026년 뇌수술용 로봇 비봇(B-BOT) 및 두개저용 로봇 이봇(E-BOT), 2028년 심혈관용 로봇 씨봇(C-BOT) 등으로 의료용 로봇 포트폴리오를 확장할 계획이다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



