최승준 정선군수, 수능장 찾아 수험생 격려…"지역 인재 육성 지원"

정선군, 2026년 수능 수험생 응원 총력

최승준 군수, 공교육 발전 지원 다짐

최승준 정선군수는 13일 2026학년도 대학수학능력시험일을 맞아 오전 7시 30분부터 정선중·고등학교 정문에서 2026년 수학능력시험 수험생 및 학부모들을 격려했다.

이날 최승준 정선군수는 이하준 정선교육지원청 교육장을 비롯한 박덕규 정선고등학교장, 교사, 학부모, 재학생 등과 함께 수능장으로 입실하는 수험생들에게 응원의 메시지를 전달했으며, 또한 수험장을 찾은 학부모들을 격려했다.

한편 2026학년도 대학수학능력시험 정선군 수험생은 재학생과 졸업생 등 총 177명(남 88, 여 89)이 수능시험에 응시했으며, 정선고등학교를 비롯한 여량고등학교, 임계고등학교 수험생이 정선고등학교에 마련된 시험장에서 수능시험에 응시했다. 또한 함백고등학교 수험생은 영월지역에서 고한고등학교와 사북고등학교 수험생들은 태백지역에서 수능시험에 응시했다.

최승준 군수는 "정선군은 앞으로도 지역인재 육성과 공교육 발전을 위해 지속적인 지원을 아끼지 않겠다"고 약속하며 수험생들의 부담을 덜어주기 위한 지역사회의 든든한 지원을 강조했다.





정선=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



