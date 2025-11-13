본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

등굣길 여고생 참변…17톤 화물차에 치여

호남취재본부 송보현기자

입력2025.11.13 10:03

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

광주에서 등굣길에 나선 여고생이 대형 화물차에 치여 숨지는 사고가 발생했다. 경찰은 운전자를 교통사고처리특례법상 치사 혐의로 입건해 정확한 경위를 조사하고 있다.

광주 광산경찰서.

광주 광산경찰서.

AD
원본보기 아이콘

13일 광주 광산경찰서에 따르면 전날 오전 8시 14분께 광산구 운수동 한 공장 앞 도로에서 60대 남성 A씨가 몰던 17t 화물차가 길을 건너던 고등학생 B(17) 양을 들이받았다.


이 사고로 크게 다친 B 양은 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨졌다. 경찰 조사 결과 A씨는 공장과 일반 도로를 잇는 진출입로에서 우회전하던 중 진출입로를 횡단하던 B 양을 미처 발견하지 못한 것으로 드러났다.

B 양은 인근 고등학교에 등교하던 중이었던 것으로 알려졌다. 경찰은 사고 경위를 조사하는 한편, 사고 지점의 교통시설물 보완 필요성도 함께 점검할 방침이다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다[날씨는 죄가없다]④ "앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"큰 장 섰다"…관세 전면 폐지한 홍콩韓은 존재감도 없네

긴 양말 같은데 35만원?…'아이폰 포켓'에 쏟아진 혹평

아내 떠나고 섬망 증세 악화설…조두순, 또 거주지 무단 이탈

러시아 공산당, 김정은에 레닌상 수여…"양국 우정 지속 강화"

"바가지 요금에 운전도 거칠어…한국 가면 택시 조심" 日서 때아닌 조명

"신축 너무 비싸" 서울 집값, 20년 넘은구축과 10년 내 준신축이 이끌었다

국정원 "KT 일부 스마트폰서 문자 암호화 해제…국가 사이버안보 위해정보"

새로운 이슈 보기