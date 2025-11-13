등굣길 여고생 참변…17톤 화물차에 치여

광주에서 등굣길에 나선 여고생이 대형 화물차에 치여 숨지는 사고가 발생했다. 경찰은 운전자를 교통사고처리특례법상 치사 혐의로 입건해 정확한 경위를 조사하고 있다.
광주 광산경찰서.
13일 광주 광산경찰서에 따르면 전날 오전 8시 14분께 광산구 운수동 한 공장 앞 도로에서 60대 남성 A씨가 몰던 17t 화물차가 길을 건너던 고등학생 B(17) 양을 들이받았다.
이 사고로 크게 다친 B 양은 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨졌다. 경찰 조사 결과 A씨는 공장과 일반 도로를 잇는 진출입로에서 우회전하던 중 진출입로를 횡단하던 B 양을 미처 발견하지 못한 것으로 드러났다.
B 양은 인근 고등학교에 등교하던 중이었던 것으로 알려졌다. 경찰은 사고 경위를 조사하는 한편, 사고 지점의 교통시설물 보완 필요성도 함께 점검할 방침이다.
호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, ... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>